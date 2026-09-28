«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Οι Ισπανοί στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση

Κατασκήνωσαν σε κεντρικές πλατείες

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Πηγή: Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κίνημα κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία γιγαντώνεται, με πολίτες να κατασκηνώνουν στην Πουέρτα δελ Σολ.
  • Αφορμή για τις διαμαρτυρίες η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της ύστερα από 70 χρόνια.
  • Η Μαρικάρμεν ζητά από τους πολίτες να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους και να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες.
  • Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με συνθήματα όπως "Δικαίωμα στη στέγαση" και "Οι ζωές μας δεν έχουν τιμή".
  • Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπόσχεται μέτρα, αλλά οι πολίτες δεν πείθονται από τις εξαγγελίες της.

Γιγαντώνεται το κίνημα κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Πολίτες έχουν κατασκηνώσει σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Μαδρίτης, ζητώντας φθηνότερα ενοίκια. Αφορμή για τον ξεσηκωμό η έξωση της ηλικιωμένης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί 70 χρόνια. 

Μαδρίτη: Έξωση σε 87χρονη από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν», φώναζαν οι Ισπανοί που πέρασαν δεύτερη νύχτα σε σκηνές στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, στο κέντρο της Μαδρίτης. 

Στεγαστική κρίση στην Ισπανία

Η 87χρονη Μαρικάρμεν, θύμα των funds και της στεγαστικής κρίσης, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης από το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά την έξωσή της. 

«Από εδώ ζητώ από όλους σας να κάνετε κουράγιο, να αγωνιστείτε, να υπερασπιστείτε αυτό που είναι δικό σας και, σας παρακαλώ, να προσέχετε. Συνεχίστε να κατασκηνώνετε όσο αντέχει το σώμα σας και όσο το επιθυμείτε», ανέφερε.  

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Οι Ισπανοί στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση

Οι Ισπανοί στους δρόμους - Δεν πείθουν οι εξαγγελίες Σάντσεθ 

«Δικαίωμα στη στέγαση», «Οι ζωές μας δεν έχουν τιμή για την αγορά σας», γράφουν τα πλακάτ των διαδηλωτών. 

Στο πλευρό τους και ο διάσημος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ. 

«Η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη, είναι απολύτως αβάσταχτο η ισπανική κοινωνία να έχει αυτό το πρόβλημα έστω και μία μέρα ακόμη. Και οι πολιτικοί πρέπει να το λύσουν, γιατί αυτοί μας κυβερνούν. Επομένως, ήταν πολύ σημαντικό αυτό το φυτίλι που άναψε η έξωση της Μαρικάρμεν», υπογράμμισε ο γνωστός σκηνοθέτης.  

Μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία για τη στεγαστική κρίση και τις εξώσεις

Από την πλευρά της, η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ υπόσχεται μέτρα, αλλά δεν πείθει. 

Η ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια, αφού το fund που το απέκτησε της ζητούσε 2.650 ευρώ, από 500 που πλήρωνε πριν. 

Οι εικόνες από την απομάκρυνσή της πάνω σε φορείο, μετά από επέμβαση της αστυνομίας, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. 

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