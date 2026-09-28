Oλοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, σε σύνθεση Υπουργών 'Αμυνας των κρατών-μελών (ΣΕΥ- 'Αμυνας), σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Νίκου Δένδια.

Οι υπουργοί 'Αμυνας συζήτησαν κύρια ζητήματα όπως η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, ενέκρινε, επίσης, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCI) για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης.

Προσερχόμενος στο ΣΕΥ- 'Αμυνας, ο κ Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη να διαθέσει η ΕΕ τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των «360 μοιρών», επισημαίνοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις «Ειρήνη» και «Ασπίδες».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια έχει ως εξής:

«Σήμερα στο Συμβούλιο, εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, και από το Νότο: Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα, από την πλευρά της, έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την ΕΕ στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από τη νότια πλευρά, αλλά επίσης, συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση "Ειρήνη" και στην επιχείρηση "Ασπίδες".

Είναι, λοιπόν, η στιγμή η ΕΕ να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται, ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που απαγγελλόμαστε εδώ και πολλά χρόνια».

Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό 'Αμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας Guido Crosetto, με τον οποίο συζήτησαν για τον κοινό βηματισμό Ελλάδας και Ιταλίας, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 'Αμυνας και Ασφάλειας.

Συμφώνησαν επίσης για την ανάγκη συνεισφοράς στην Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, εκτός από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, και όλων των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συναντήθηκε, ακόμη, με την υπουργό 'Αμυνας της Ολλανδίας Dilan Yeşilgöz-Zegerius, με την οποία συζήτησαν για τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Παράλληλα, είχε σύντομη συνάντηση και με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας της Πορτογαλίας, Nuno Melo. Σε συνέχεια της συνάντησής τους στη Λισαβώνα, συζήτησαν για την επίσκεψη του Πορτογάλου Υπουργού στην Αθήνα.

Κάγια Κάλας: Ανάγκη ενίσχυσης της επιχείρησης «Ασπίδες» με περισσότερα πολεμικά πλοία

Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία υπογράμμισε επίσης η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ», ανέφερε η Κάγια Κάλας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή ναυτικά μέσα για την κάλυψή τους. Όπως σημείωσε, όταν δημιουργήθηκε η επιχείρηση «Ασπίδες» είχε προβλεφθεί ότι θα διαθέτει τουλάχιστον δέκα πλοία, ωστόσο σήμερα δεν διαθέτει αυτόν τον αριθμό. «Δεν έχω συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αλλά πιέζω», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τη διάθεση πλοίων.

Παράλληλα, η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι ορισμένα πλοία έχουν προσφερθεί στον υπό σαουδαραβική ηγεσία ναυτικό συνασπισμό, ο οποίος δεν είναι ακόμη επιχειρησιακός, και πρότεινε να αξιοποιηθούν προσωρινά από την επιχείρηση «Ασπίδες», όπου υπάρχει άμεση ανάγκη για περισσότερα πλοία. Όπως εξήγησε, τα πλοία που απαιτούνται για τις «Ασπίδες» είναι κυρίως εκείνα που μπορούν να συνοδεύουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ειδικότερα μέσω των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

