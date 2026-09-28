Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον χώρο της μόδας, έρχεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ως καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ο αγαπημένος σχεδιαστής και fashion icon ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμα μία απολαυστική, χειμαρρώδη και αφοπλιστικά ειλικρινή συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη, πάντα με το αστείρευτο χιούμορ, την κομψότητα και την αυθεντικότητα που τον διακρίνουν και τον κάνουν ξεχωριστό!

«Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»: Καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς!

Έχοντας αναλάβει τις δύο τελευταίες σεζόν τον κομβικό ρόλο του κριτή στο GNTM, ο Λάκης Γαβαλάς φέρνει στην κριτική επιτροπή τη δική του ιδιαίτερη αισθητική, την πολυετή, σπουδαία διαδρομή του στα διεθνή fashion shows και τις βαθιές γνώσεις του για τη βιομηχανία. Με το απαράμιλλο στιλ, την άμεση επικοινωνία με τους παίκτες και το οξυδερκές fashion ένστικτό του, αξιολογεί τους επίδοξους διαγωνιζόμενους μέσα από τη μοναδική οπτική ενός πραγματικού πρωτοπόρου της μόδας.