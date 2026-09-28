Ο Λάκης Γαβαλάς την Τρίτη 29/9/2026 στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Ο σχεδιαστής και κριτής του GNTM μιλά στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Γαβαλάς θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Ο Γαβαλάς είναι γνωστός σχεδιαστής μόδας και fashion icon με πλούσια καριέρα.
  • Θα παραχωρήσει μια ειλικρινή και χιουμοριστική συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη.
  • Είναι κριτής στο GNTM, προσφέροντας τη μοναδική του αισθητική και γνώσεις στη βιομηχανία μόδας.
  • Η προσέγγισή του περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία με τους διαγωνιζόμενους και οξυδερκή fashion ένστικτο.

Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον χώρο της μόδας, έρχεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ως καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

GNTM 7 - Μπέττυ Μαγγίρα σε Λάκη Γαβαλά: «This is your model face!»

Ο αγαπημένος σχεδιαστής και fashion icon ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμα μία απολαυστική, χειμαρρώδη και αφοπλιστικά ειλικρινή συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη, πάντα με το αστείρευτο χιούμορ, την κομψότητα και την αυθεντικότητα που τον διακρίνουν και τον κάνουν ξεχωριστό!

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«Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»: Καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς!

«Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»: Καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς!

Το GNTM πίσω από τις κάμερες - Όσα έγιναν στην πρεμιέρα

Έχοντας αναλάβει τις δύο τελευταίες σεζόν τον κομβικό ρόλο του κριτή στο GNTM, ο Λάκης Γαβαλάς φέρνει στην κριτική επιτροπή τη δική του ιδιαίτερη αισθητική, την πολυετή, σπουδαία διαδρομή του στα διεθνή fashion shows και τις βαθιές γνώσεις του για τη βιομηχανία. Με το απαράμιλλο στιλ, την άμεση επικοινωνία με τους παίκτες και το οξυδερκές fashion ένστικτό του, αξιολογεί τους επίδοξους διαγωνιζόμενους μέσα από τη μοναδική οπτική ενός πραγματικού πρωτοπόρου της μόδας.

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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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