Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Special Preview του GNTM 7

Στεναχωρημένος ήταν ο Λάκης Γαβαλάς με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, που δεν έδειξε σε εκείνον αλλά στη Ανθή που έκανε audition για το GNTM 7, το πολυσυζητημένο... model face!

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα ζήτησε από τον Λάκη Γαβαλά να κοιτάξει στην κάμερα

«Το έκανα ακριβώς όπως είπες, αλλά αυτή ούτε σημασία δε μου έδωσε», είπε ο κριτής με την Μπέτυ Μαγγίρα να του απαντάει: «Μα το κορίτσι κοιτούσα, εσένα θα κοιτούσα;». «Γιατί είσαι τόσο ζηλιάρης; Το κορίτσι ήθελα να δω...», του είπε η Ζεν.

Δείτε το Special Preview από το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7 στο star.gr/tv

GNTM 7: Ο Λάκης Γαβαλάς τα κατάφερε κι έκανε το... model face!

Τότε η νέα κριτής, έδωσε στον Λάκη το τέλειο tip: «Κάνε αυτό το trend που κάνουν στο TikTok. Κοίτα τον φακό. Ποια είναι η κάμερα του Λάκη; Κοίτα εκεί απέναντι, το βλέπεις το κόκκινο φως; Λοιπόν, βγάλε λίγο το γυαλί, σήκωσε τα φρύδια. Χαμογέλα, κλείσε το χαμόγελο χωρίς να κατεβάσεις τα φρύδια. Αυτό είναι το model face», του είπε αρχικά.

GNTM 7: Η κριτική επιτροπή έσκασε στα γέλια με τις ατάκες του Λάκη Γαβαλά

«Σηκώνεις τα φρύδια, χαμογέλα, κλείσε το χαμόγελο. This is your model face!», συμπλήρωσε με τον Λάκη Γαβαλά και τους υπόλοιπους κριτές να σκάνε στα γέλια!