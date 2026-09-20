Στεναχωρημένος ήταν ο Λάκης Γαβαλάς με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, που δεν έδειξε σε εκείνον αλλά στη Ανθή που έκανε audition για το GNTM 7, το πολυσυζητημένο... model face!
«Το έκανα ακριβώς όπως είπες, αλλά αυτή ούτε σημασία δε μου έδωσε», είπε ο κριτής με την Μπέτυ Μαγγίρα να του απαντάει: «Μα το κορίτσι κοιτούσα, εσένα θα κοιτούσα;». «Γιατί είσαι τόσο ζηλιάρης; Το κορίτσι ήθελα να δω...», του είπε η Ζεν.
Δείτε το Special Preview από το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7 στο star.gr/tv
Τότε η νέα κριτής, έδωσε στον Λάκη το τέλειο tip: «Κάνε αυτό το trend που κάνουν στο TikTok. Κοίτα τον φακό. Ποια είναι η κάμερα του Λάκη; Κοίτα εκεί απέναντι, το βλέπεις το κόκκινο φως; Λοιπόν, βγάλε λίγο το γυαλί, σήκωσε τα φρύδια. Χαμογέλα, κλείσε το χαμόγελο χωρίς να κατεβάσεις τα φρύδια. Αυτό είναι το model face», του είπε αρχικά.
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«Σηκώνεις τα φρύδια, χαμογέλα, κλείσε το χαμόγελο. This is your model face!», συμπλήρωσε με τον Λάκη Γαβαλά και τους υπόλοιπους κριτές να σκάνε στα γέλια!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.