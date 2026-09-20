GNTM 7 - Μπέττυ Μαγγίρα σε Λάκη Γαβαλά: «This is your model face!»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Γαβαλάς απογοητεύτηκε από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί που δεν του έδωσε σημασία κατά την audition του GNTM 7.
  • Η Μπέτυ Μαγγίρα τον συμβούλεψε να ακολουθήσει ένα TikTok trend για να βρει το 'model face' του.
  • Η Ζενεβιέβ αντέτεινε ότι ήθελε να δει το κορίτσι και όχι τον Λάκη.
  • Η Μπέτυ του έδωσε οδηγίες για να βελτιώσει την εμφάνισή του μπροστά στην κάμερα.
  • Η ατμόσφαιρα ήταν ελαφριά με τους κριτές να γελούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Στεναχωρημένος ήταν ο Λάκης Γαβαλάς με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, που δεν έδειξε σε εκείνον αλλά στη Ανθή που έκανε audition για το GNTM 7, το πολυσυζητημένο... model face!

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα ζήτησε από τον Λάκη Γαβαλά να κοιτάξει στην κάμερα

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα ζήτησε από τον Λάκη Γαβαλά να κοιτάξει στην κάμερα

«Το έκανα ακριβώς όπως είπες, αλλά αυτή ούτε σημασία δε μου έδωσε», είπε ο κριτής με την Μπέτυ Μαγγίρα να του απαντάει: «Μα το κορίτσι κοιτούσα, εσένα θα κοιτούσα;». «Γιατί είσαι τόσο ζηλιάρης; Το κορίτσι ήθελα να δω...», του είπε η Ζεν.

Δείτε το Special Preview από το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7 στο star.gr/tv

GNTM 7: Ο Λάκης Γαβαλάς τα κατάφερε κι έκανε το... model face!

GNTM 7: Ο Λάκης Γαβαλάς τα κατάφερε κι έκανε το... model face!

Τότε η νέα κριτής, έδωσε στον Λάκη το τέλειο tip: «Κάνε αυτό το trend που κάνουν στο TikTok. Κοίτα τον φακό. Ποια είναι η κάμερα του Λάκη; Κοίτα εκεί απέναντι, το βλέπεις το κόκκινο φως;  Λοιπόν, βγάλε λίγο το γυαλί, σήκωσε τα φρύδια. Χαμογέλα, κλείσε το χαμόγελο χωρίς να κατεβάσεις τα φρύδια. Αυτό είναι το model face»του είπε αρχικά.

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GNTM 7: Η κριτική επιτροπή έσκασε στα γέλια με τις ατάκες του Λάκη Γαβαλά

GNTM 7: Η κριτική επιτροπή έσκασε στα γέλια με τις ατάκες του Λάκη Γαβαλά

«Σηκώνεις τα φρύδια, χαμογέλα, κλείσε το χαμόγελο. This is your model face!», συμπλήρωσε με τον Λάκη Γαβαλά και τους υπόλοιπους κριτές να σκάνε στα γέλια!

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