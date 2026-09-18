Τα επίσημα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, έγιναν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και πολλοί διάσημοι της εγχώριας showbiz, από την τηλεόραση, την επιχειρηματική ζωή, την πολιτική παρευρέθηκαν στον υπερσύγχρονο χώρο 287 στρεμμάτων που είναι γεμάτος γήπεδα, πράσινο και αθλητικές δραστηριότητες.

H Δέσποινα Μοιραράκη/ φωτογραφία από ΝDP. Ανδρέας Νικολαρέας

Στο αθλητικό συγκρότημα που περιλαμβάνει Στάδιο Στίβου & Ρίψεων, Γήπεδα Μπάσκετ και Τένις, και Ποδοσφαίρου βρέθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Cash or Trash, που προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Star, φόρεσε ένα μεσάτο σακάκι (blazer) χρώματος σκούρο μπλε και μαύρο με ένα διακριτικό γεωμετρικό μοτίβο στο σακάκι. Την τελική πινελιά στο σικ ντύσιμό της έδωσαν τα τα χρυσά κουμπιά.

Στα εγκαίνια ήταν και η Σταματίνα Τσιμτσιλή φορώντας μίνι φόρεμα floral, μαζί με την Λίλα Κουντουριώτη και τον Αντώνη Νικοπολίδη.

Από το αθλητικό event δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Άρχοντας των Κρίκων με τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας με τη Βασιλική Μιλλούση/ φωτογραφία από NDP, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Έλληνας αθλητής της ενόργανης γυμναστικής και Ολυμπιονίκης, εμφανίστηκε με μία φόρμα χρώματος μπεζ- άσπρο.

Η Βασιλική Μιλλούση επέλεξε κοντό, κόκκινο σακάκι που σταμάταγε ακριβώς στη μέση της ενώ από κάτω έβαλε μία μαύρη παντελόνα ψηλόμεση.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Το παρών στα εγκαίνια έδωσε και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με Casual Chic ντύσιμο.

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ επέλεξε εκρού/κρεμ σακάκι σε άνετη, ελαφρώς φαρδιά γραμμή το οποίο συνδύασε με ψηλόμεσο τζιν παντελόνι σε σκούρο μπλε χρώμα.

