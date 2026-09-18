Μπουσουλόπουλος: Πόσα χρήματα έπαιρνε για τη σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί

Ο ηθοποιός έκανε παζάρια και κατάφερε να διπλασιάσει τον μισθό του

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Τι είχε πει ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος σε προηγούμενη συνέντευξή του για το Ευτυχισμένοι Μαζί/ βίντεο από MEGA

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Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος έγινε γνωστός στο ευρύ κονό από τη σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί. Τότς, ως νεαρός ηθοποιός, ξεκίνησε την καριέρα του με χαμηλό εισόδημα, αλλά σιγά ανέβαινε και το κασέ του. 

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος πρωταγωνίστησε στη σειρά "Ευτυχισμένοι Μαζί"/ φωτογραφία από NDP

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος πρωταγωνίστησε στη σειρά "Ευτυχισμένοι Μαζί"/ φωτογραφία από NDP
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Ο ηθοποιός που από το 2007 έως και το 2009 υποδύονταν τον Μάρκο, δήλωσε στο  vidcast «Τσάι με λεμόνι», πως αρχικά του μίλησαν για 250 ευρώ το επεισόδιο όμως είχε το θάρρος να ζητήσει τα χρήματα που πίστευε πως του άξιζαν. Μάλιστα έκανε και σκληρό παζάρι προκειμένου να παίρνει 500 ευρώ το επεισόδιο.

«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000 ευρώ καθαρά. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τότε δε μάσαγα περισσότερο απ' ότι δε μασάω τώρα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο» δήλωσε. 

Πέτρος Μπουσουλόπουλος/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Πέτρος Μπουσουλόπουλος/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Όπως είπε μάλιστα, όταν το σήριαλ πήγε καλά. Τα 500 ευρώ διπλασιάστηκαν.

Ο ίδιος κατάλαβε αμέσως πως έχει γίνει αναγνωρίσιμος όχι μόνο της αύξησης που του έκαναν αλλά και επειδή ο κόσμος τον αναγνώρισε στον δρόμο.

 «Μετά τα Χριστούγεννα του πρώτου έτους κατάλαβα την επιτυχία της σειράς. Ήταν ένα "μπαμ" λίγο δυνατό. Εκεί κατάλαβα ότι "κάτι γίνεται εδώ", πολύ έντονο. Μας γνώριζαν και ήταν πολύ ανοιχτοί απέναντί μας όλοι. Τουλάχιστον σε εμένα ήταν πάρα πολύ ανοιχτός ο κόσμος, να σε αγκαλιάσει, να σου μιλήσει, να σε τραβήξει, να σε πιάσει... σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν τόσο τα κινητά και τα social media» 
 

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ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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