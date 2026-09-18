Μαρία Φιλίππου: Το «Εμείς και Εμείς» και η σχέση με τους δύο γιους της

«Δεν αντιμετωπίζεται η ζωή χωρίς το γέλιο»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Μαρία Φιλίππου: «Δεν αντιμετωπίζεται η ζωή χωρίς το γέλιο» / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Φιλίππου μίλησε για τη σημασία του χιούμορ στη ζωή, τονίζοντας ότι το γέλιο είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες.
  • Αναφέρθηκε σε αναμνήσεις από τη σειρά "Εμείς κι Εμείς", όπου χρησιμοποίησε το νυφικό της γάμου της.
  • Δηλώνει ότι νιώθει σφίξιμο όταν παρακολουθεί αποσπάσματα από τη σειρά λόγω φίλων που έχουν φύγει.
  • Ως μητέρα, προτιμά τη συζήτηση με τους γιους της και δεν τους έχει τιμωρήσει ποτέ, πιστεύοντας στη σημασία της επικοινωνίας.
  • Η σχέση της με τους γιους της είναι ανοιχτή και ειλικρινής, χωρίς αδιάκριτες ερωτήσεις.

Για τη σημασία του γέλιου στη ζωή μας, καθώς και για τη σχέση της με τους δύο γιους της, Ευάγγελο και Φίλιππο, μίλησε μεταξύ άλλων η Μαρία Φιλίππου, η οποία βρέθηκε στο πλατώ της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός, μάλιστα έκανε και κάποιες απόκαλύψεις από την περίοδο που συμμετείχε στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Εμείς κι Εμείς», μοιράζοντας με το κοινό τις αναμνήσεις της από εκείνη την εποχή. 

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Όπως είπε αρχικά η Μαρία Φιλίππου για τη σημασία του χιούμορ: «Το χιούμορ σε σώζει. Εγώ θεωρώ το γέλιο πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί αν δεν έχεις χιούμορ δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τίποτα. Δηλαδή πρέπει να το δεις από την άλλη οπτική γωνία και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Βαριέμαι πολλές φορές όταν είμαι κάπου και δυσκολεύομαι γιατί δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ μου».

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Ενώ αναφερόμενη στην επιτυχημένη σειρά «Εμείς και εμείς», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι: «Σε ένα επεισόδιο της σειράς είχα φορέσει νυφικό, το οποίο ήταν το κανονικό μου νυφικό από τον γάμο μου. Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα μόλις είχα παντρευτεί και είπε στα παιδιά να μην ψάξουν».

Για το πώς νιώθει σήμερα όταν παρακολουθεί αποσπάσματα από τη σειρά, η Μαρία Φιλίππου τόνισε ότι: «Έχω πάντα ένα σφίξιμο στην καρδιά όταν το βλέπω, γιατί είναι δικοί μου άνθρωποι που έχουν φύγει. Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμασταν συμμαθήτριες στη σχολή και φίλοι. Ήμασταν φίλοι μέχρι και το τέλος. Ήταν μία παρέα, η οποία αυτό που σκεφτότανε και αυτό που έλεγε, μπήκε σε μυθοπλασία».

 

 

Τέλος, στη συνέντευξή της, η Μαρία Φιλίππου αναφέρθηκε και στον ρόλο της ως μητέρα, λέγοντας: «Σαν μαμά είμαι και κωμωδία και δράμα μαζί, αλλά νομίζω περισσότερο κωμωδία. Ο ένας μου γιος είναι 27 ετών και ο άλλος 30 ετών. Γενικά προσπαθώ να μην τους κάνω αδιάκριτες ερωτήσεις.

Έχουμε μία σχέση που δε χρειάζεται να κάνω ερωτήσεις ούτε να μου κάνουνε. Δηλαδή είναι όλα καθαρά. Γενικά προσπαθώ να μην ενοχλώ συνέχεια με πράγματα που είναι μες στο δικό μου το κεφάλι. Σαν μητέρα δεν τους έχω τιμωρήσει ποτέ, προτιμώ να μιλάω μαζί τους».

 

«Δε δίνω συμβουλές, συζήτηση κάνω με τα παιδιά μου. Δεν τα τιμώρησα ποτέ, γιατί δε θεωρώ ότι η ποινή θα σε κάνει καλύτερο. Πιστεύω ότι πρέπει να ξοδεύεις χρόνο, να μιλάς, να εξηγείς ότι στη ζωή δεν είναι όλα όπως τα θέλουμε. Όπως έχεις δικαιώματα, έχεις κι υποχρεώσεις. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπερνάμε», είχε πει η ταλαντούχα ηθοποιός σε παλιότερη συνέντευξή της.

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