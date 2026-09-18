Ποια καταξιωμένη παρουσιάστρια είναι η εικονιζόμενη; Την αναγνώρισες;

«Δεν πρόδωσα ποτέ εκείνο το 20χρονο κορίτσι» δήλωσε

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Σας θυμίζει κάτι η νεαρή κοπέλα που ποζάρει γελαστή στη φωτογραφία; Σήμερα είναι καταξιωμένη παρουσιάστρια! Πρόκειται για τη Ρούλα Κορομηλά που μεσουράνησε στην ελληνική τηλεόραση κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ρούλα Κορομηλά/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ρούλα Κορομηλά/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ρούλα Κορομηλά: Αποθεώνει την Μαντόνα για την επίσκεψή της στην Ελλάδα

 

Η Ελληνίδα παρουσιάστρια με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δημοσίευσε στο Instagram της μία φωτογραφία στην οποία είναι 20 χρονών Με αφορμή αυτή τη φωτογραφία, η γνωστή παρουσιάστρια έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας το πόσο εφήμερη, απρόβλεπτη και μικρή είναι η ζωή.

Η Ρούλα Κορομηλά στη δημοσίευσή της στα social media ανέφερε επίσης πόσο σημαντικό είναι τα χρόνια να περνάνε, να γίνεσαι διάσημος όμως να κρατάς τις αξίες σου και να μην προδίδεις ποτέ τον νεαρό εαυτό σου, όπως και εκείνη δεν πρόδωσε ποτέ το 20χρονο εκείνο κορίτσι του παρελθόντος.

 

 

«Οταν όλα γύρω μας κινούνται ανατρεπτικά και με γρήγορους ρυθμούς το μυαλό μου πολλές φορές αναζητά και νοσταλγεί την ηρεμία στα παλιά.Ίσως βέβαια να φταίει ο προβληματισμός και η θλίψη για το πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι η ζωή βλέποντας με πόνο καρδιας κ την ξαφνική κ σύντομη διαδρομή νέων ανθρωπων που αγαπήσαμε. Ευαισθητοποιεισαι .Θρηνεις Αναθεωρεις και συνειδητοποιείς ξανά πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η απώλεια του Μαζωνάκη μας συγκλόνισε κ γίνεται συλλογικό πενθος. Πόσο πολύτιμη είναι η ευαίσθητη ψυχή κ πόσο αβάσταχτη η μοναξιά κρυμμένη πίσω από ένα χαμόγελο. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος στα δύσκολα. Αυτα σκέφτομαι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ένιωσα την ανάγκη να γυρίσω τον χρόνο πολύ πίσω και να μοιραστώ αυτή την φωτογραφία κάπου στα 20 κ κάτι… Τοτε που δεν με ήξερε κανείς . Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι. Γιατί μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασα την ανθρωπιά μου κ το μεγαλύτερο κατόρθωμα μου είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι. Έσφιξα τα δόντια μου ,κράτησα την δύναμη μου κ επέλεξα τον σεβασμό προς όλους και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Αυτή η ζωή είναι μικρή . Οταν κάποια στιγμή αποχωρήσουμε το μόνο που θα έχει σημασία, το μόνο που θα έχουμε αφήσει πίσω μας είναι η ζεστασιά που θα αισθάνεται κάποιος όταν προφέρει το όνομα μας.

Με την καρδιά γεμάτη για την διαδρομή και ευγνώμων για το πριν και το τώρα…Ας αγαπάμε ,ας σεβόμαστε κ ας αφήσουμε όμορφες αναμνήσεις στις καρδιές των ανθρώπων που αγγίξαμε … Η καλοσύνη και η αγάπη φωτίζει κ το πιο βαθύ σκοτάδι γύρω μας. Νομίζω .

Θα ήθελα πολύ να ξέρω εσείς τι κρατάτε ως φυλαχτό στις δικές σας ανηφόρες…

 

ΥΓ. Πίσω από τα φώτα , τη λάμψη και τους προβολείς κανείς δεν ξέρει τι βιώνει μια ψυχή. Ας μην κρίνουμε εύκολα…» έγραψε στη λεζάντα. 

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ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
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