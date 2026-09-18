Το Transit City Chassis Cab κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στην έκθεση IAA Transportation 2026 στο Ανόβερο της Γερμανίας. Είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αστικά περιβάλλοντα και αναζητούν μια συμπαγή και ευέλικτη βάση, ιδανική για κάθε χρήση - από αστικές μεταφορές μεγάλων φορτιών και οχήματα συντήρησης και τεχνικών εργασιών για δημοτικούς στόλους.



Πιστή στη φιλοσοφία του Transit City για απλότητα και χαμηλό κόστος, η Ford Pro λανσάρει τώρα το μοντέλο στις συνηθέστερες μορφές μετασκευής της αγοράς. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν κλειστό αμάξωμα (box body), καρότσα με αναδιπλούμενα πλευρικά τοιχώματα (dropside) και κλειστό βαν με έτοιμο σύστημα ραφιών (racked panel van). Οι εκδόσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα One-Stop Shop της Ford Pro, που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να παραγγείλουν ένα όχημα έτοιμο για εργασία, απευθείας από το Transit Centre της περιοχής τους

Τι είναι το Ford Pro One-Stop Shop;

Το One-Stop Shop είναι μια λύση της Ford Pro η οποία απλοποιεί την αγορά και τη διαχείριση οχημάτων με τους πιο δημοφιλείς τύπους μετατροπής, όπως βαν με κλειστό αμάξωμα (box vans) ή ανοιχτή καρότσα (flatbeds). Μέσω της συνεργασίας με εταιρείες μετασκευών που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα της Ford Pro, η εταιρεία παραδίδει τα οχήματα στους πελάτες πιο γρήγορα και με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.

Τα πλεονεκτήματα του Ford Pro One-Stop Shop είναι:

· Ενιαίο τιμολόγιο - Το όχημα-βάση και η μετατροπή περιλαμβάνονται σε ένα τιμολόγιο

· Παράδοση στον Επίσημο Έμπορο - Η Ford Pro αναλαμβάνει τη μεταφορά μέχρι το πλησιέστερο σε σας Transit Centre

· Ενιαία κάλυψη εγγύησης - Η εγγύηση της μετατροπής είναι αντίστοιχη με εκείνη του βασικού οχήματος

· Οικοσύστημα Ford Pro - Πλήρης υποστήριξη για service, διαχείριση οχημάτων, λύσεις φόρτισης και χρηματοδότησ