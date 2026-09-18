Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο με μπαστούνι για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση

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Δηλώσεις της δικηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου για το αυτοάνοσο νόσημα από το οποίο πάσχει η μητέρα από την Πάτρα - Βίντεο αρχείου ΑΝΤ1

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Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί η Ρούλα Πισπιρίγκου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά στον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωτζίνας. 

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζητά την αποφυλάκισή της, λόγω αναπηρίας

Η Ρούλα Πισπιρίγκου κατά την άφιξή της στο Μικρό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών

Η Ρούλα Πισπιρίγκου κατά την άφιξή της στο Μικρό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών

Η κατηγορούμενη έφτασε στο δικαστήριο λίγο πριν τις 09:00 με κλούβα του μεταγωγών. Η κάμερα την κατέγραψε να αποβιβάζεται από το όχημα, κρατώντας ένα μπαστούνι. 

Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στo Εφετείο - «Έπεφτε συνέχεια μέσα στο κελί της»

Η Πισπιρίγκου κατέβηκε από την κλούβα του Μεταγωγών κρατώντας ένα μπαστούνι

Η Πισπιρίγκου κατέβηκε από την κλούβα του Μεταγωγών κρατώντας ένα μπαστούνι

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει για σήμερα αίτημα για αναβολή. 

Ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας

Ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας

Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας. Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση

Πισπιρίγκου: Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει

Η Ρούλα Πισπιρίγκου φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία έχουν επικαλεστεί οι συνήγοροί της σε διάφορες δικαστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορουμένη με ένα σοβαρό χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα. Η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, έχει δηλώσει ότι το αυτοάνοσο αυτό «την έχει καταστρέψει» και ότι λόγω της πάθησης, υποφέρει από φρικτούς πόνους και δυσκολεύεται να κινηθεί.

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»

Οι γιατροί της έχουν αναφέρει ότι λόγω του αυτοάνοσου νοσήματός της δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί επαρκώς, υποφέρει από ακινησία και έχει ζητήματα σταθερότητας, ενώ δυσκολεύεται να κινηθεί χωρίς βοήθεια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η υπεράσπιση της Πισπιρίγκου έχει καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση λόγω αναπηρίας και για κατ' οίκον έκτιση της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»). Ωστόσο τα δικαστήρια δεν έχουν κάνει δεκτά τα αιτήματά της. 

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα

Υπόθεση Ρούλας Πισπιρίγκου: Το χρονικό μιας τραγωδίας που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, 34χρονη μητέρα από την Πάτρα, καταδικάστηκε ομόφωνα σε τρεις φορές ισόβια κάθειρξη για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της — Τζωρτζίνας (9 ετών), Μαλένας (3,5 ετών) και Ίριδας (10 μηνών) — σε μια υπόθεση που αποκάλυψε ένα από τα πιο σκοτεινά εγκληματικά κεφάλαια στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 

Το χρονικό των θανάτων

Η Τζωρτζίνα (2012-2022)

Η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας πέθανε στις 27 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 9 ετών, μέσα στο σπίτι της στην Πάτρα. Αρχικά, ο θάνατός της αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, ωστόσο οι μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι πρόκειται για δολοφονία. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 9χρονη υπέστη ασφυξία, ενώ η μητέρα της κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Τι λέει η οικογένεια Πισπιρίγκου για τους θανάτους Μαλένας & Ίριδας

Η Μαλένα (2019-2021)

Η δεύτερη κόρη της οικογένειας, Μαλένα, πέθανε στις 30 Μαρτίου 2021, σε ηλικία 3,5 ετών, επίσης στο σπίτι της Πάτρας. Ο θάνατός της αρχικά θεωρήθηκε ύποπτος, αλλά δεν προέκυψαν τότε επαρκή στοιχεία για ποινική δίωξη. Μεταγενέστερες έρευνες, μετά τη σύλληψη της Πισπιρίγκου, οδήγησαν στην αναθεώρηση της υπόθεσης και στην κατηγορία για δολοφονία.

Η Ίριδα (2021-2022)

Η μικρότερη κόρη, Ίριδα, πέθανε στις 27 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία μόλις 10 μηνών, στο νοσοκομείο της Πάτρας. Ο θάνατός της αποδόθηκε αρχικά σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η μεταγενέστερη ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για δολοφονία.

«Μυστική» κατάθεση Δασκαλάκη: Να τιμωρηθεί όποιος δολοφόνησε τα παιδιά μου

Η πρωτόδικη δίκη και η καταδίκη

Η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη στις 30 Μαρτίου 2022, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Τζωρτζίνας και από τότε παραμένει υπό κράτηση στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα στη Θήβα

Πάτρα: Στο παιδικό δωμάτιο που πέθανε η Ίριδα - «Είμαστε αληθινοί, αγαπάμε»

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών καταδίκασε ομόφωνα τη Ρούλα Πισπιρίγκου σε τρις ισόβια κάθειρξη για τους θανάτους και των τριών παιδιών. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία.

Η Πισπιρίγκου καταδικάστηκε για:

  • Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Τζωρτζίνας, τετελεσμένη και σε απόπειρα
  • Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Μαλένας
  • Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Ίριδας

Πάτρα: Αποκαλυπτικό ιδιόχειρο σημείωμα της Ρούλας Πισπιρίγκου σε γιατρό

Σήμερα ξεκινά στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Τζωρτζίνας. Η δίκη είχε αρχικά οριστεί για τις 12 Ιανουαρίου 2026, αλλά αναβλήθηκε λόγω κωλύματος που επικαλέστηκε η συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή.

Η υπόθεση αφορά στις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της Τζωρτζίνας.

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