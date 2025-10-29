Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα

Τι αποκάλυψε η δικηγόρος της για την κατάσταση της υγείας της

Όσα είπε η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για την κατάσταση της υγείας της / Βίντεο Alpha
Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου, της 37χρονης μητέρας από την Πάτρα που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία των τριών παιδιών της. Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν έντονες φήμες πως η υγεία της έχει επιδεινωθεί σοβαρά, με τη ζωή της να κινδυνεύει. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πισπιρίγκου φέρεται να αντιμετωπίζει ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια βάρους και εξάντληση. Μάλιστα, μεταφέρεται μία φορά την εβδομάδα από το σωφρονιστικό κατάστημα σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας για θεραπεία και παρακολούθηση, καθώς στη φυλακή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ιατρικές υποδομές.

Η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα επιβεβαίωσε ότι η εντολέας της πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, μια ασθένεια που προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά. Όπως τόνισε, η διάγνωση είναι επίσημα επιβεβαιωμένη από γιατρούς του δημοσίου νοσοκομείου, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η ίδια «προβάλλει» το πρόβλημα υγείας της ενόψει του εφετείου για λόγους τακτικής.

Ρούλα Πισπιρίγκου

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Η συνήγορος σημείωσε επίσης πως η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για συχνή ιατρική φροντίδα. «Το σωφρονιστικό σύστημα δεν είναι τιμωρητικό. Κανείς δε φυλακίζεται για να πεθάνει στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών τη μεταφορά της στην Αθήνα, ώστε να βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται τακτικά.

Η κατάσταση της Ρούλας Πισπιρίγκου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις για την ακριβή πορεία της υγείας της.

Όσον αφορά το νομικό σκέλος της υπόθεσης, το δεύτερο Εφετείο που αφορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026, με τη δικηγόρο της να εκφράζει την πεποίθηση ότι τότε θα υπάρξει «σημαντική ανατροπή στην υπόθεση».

 

ΡΟΥΛΑ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ
ΠΑΤΡΑ
ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΑ
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
