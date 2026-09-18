Έρχονται παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα

Παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές των καυσίμων θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις αφορουν πρωτίστως το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης.

Παρέμβαση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα, όμως μιλώντας στο δελτίο της ΕΡΤ την Πέμπτη 17/9 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ένα στίγμα επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Star.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις 15/10 που εκκινεί από υψηλές τιμές. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε παρέμβαση στην αντλία, ώστε η τιμή να είναι κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι, σε συνεργασία με τα διυλισήρια. Επίσης, θα ενισχυθεί σε οριζόντια βάση και το επίδομα θέρμανσης.

Επαναφορά του πλαφόν στο κέρδος κι επιδότηση Diesel τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρωθυπουργού, θα υπάρξει επίσης επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που αφορά και τη βενζίνη, αλλά και παράταση στην επιδότηση του Diesel για τον Οκτώβριο.

«Παράθυρο» για μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα με ευρωπαϊκή άδεια

Για πρώτη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα σκεφτόταν προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αν το επέτρεπαν οι Ευρωπαίοι, κάτι όμως που δε γίνεται όσο μια χώρα δεν είναι σε ύφεση.

Οι Γερμανοί πάντως ήδη σταθμίζουν σοβαρά τη μείωση του ΦΠΑ για να ρίξουν τις υψηλές τιμές στα πρατήρια.

