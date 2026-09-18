Έρχονται παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα

Αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές καυσίμων την επόμενη εβδομάδα, κυρίως για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
  • Η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνει μετά τις 15/10, με στόχο τιμή κάτω από 1,75 ευρώ.
  • Θα επανέλθει το πλαφόν στο κέρδος για βενζίνη και θα παραταθεί η επιδότηση Diesel για τον Οκτώβριο.
  • Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης ΕΦΚ στα καύσιμα, αν το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι.
  • Η Γερμανία εξετάζει μείωση ΦΠΑ για να μειώσει τις τιμές στα πρατήρια.

Παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές των καυσίμων θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις αφορουν πρωτίστως το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης

Παρέμβαση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης 

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα, όμως μιλώντας στο δελτίο της ΕΡΤ την Πέμπτη 17/9 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ένα στίγμα επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Star.

Καύσιμα: «Εφεδρείες» για νέα κυβερνητική παρέμβαση τον Σεπτέμβριο

Η πρώτη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις 15/10 που εκκινεί από υψηλές τιμές. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε παρέμβαση στην αντλία, ώστε η τιμή να είναι κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι, σε συνεργασία με τα διυλισήρια. Επίσης, θα ενισχυθεί σε οριζόντια βάση και το επίδομα θέρμανσης. 

Επαναφορά του πλαφόν στο κέρδος κι επιδότηση Diesel τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρωθυπουργού, θα υπάρξει επίσης επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που αφορά και τη βενζίνη, αλλά και παράταση στην επιδότηση του Diesel για τον Οκτώβριο. 

«Παράθυρο» για μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα με ευρωπαϊκή άδεια 

Για πρώτη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα σκεφτόταν προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αν το επέτρεπαν οι Ευρωπαίοι, κάτι όμως που δε γίνεται όσο μια χώρα δεν είναι σε ύφεση.

Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια

Οι Γερμανοί πάντως ήδη σταθμίζουν σοβαρά τη μείωση του ΦΠΑ για να ρίξουν τις υψηλές τιμές στα πρατήρια. 
 

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