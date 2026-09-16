Απειλεί η Τουρκία με δηλώσεις Φιντάν και κομάντος απέναντι από τη Σάμο (βίντεο Star)

Οι Τούρκοι μας προκαλούν και πάλι, με αφορμή το νόμιμο δικαίωμά μας να εξοπλίζουμε τα νησιά, θωρακίζοντας την Άμυνά μας.

Όπως ανέφερε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, όχι μόνο μας κατηγορούν πάλι οι Τούρκοι για τον εξοπλισμό των νησιών μας, αλλά μεταφέρουν και κομάντος απέναντι από τη Σάμο!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στην περιοχή Soke απέναντι από τη Σάμο μετεγκαταστάθηκε πριν λίγες μέρες η 51η τουρκική Ταξιαρχία Καταδρομών, με περίπου 2.500 άνδρες, η οποία προηγουμένως είχε στόχο τους Κούρδους του PKK στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Απειλές από Φιντάν και Τσελίκ κατά της Ελλάδας

Τώρα, τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος προειδοποίησε απειλητικά την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά της επειδή, όπως είπε, αυτό αποτελεί απειλή για την Τουρκία.

Νέες απειλές του Φιντάν προς την Ελλάδα

Ακόμα πιο προκλητικός ήταν ο Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, που, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, είπε ότι η Τουρκία δεν δέχεται μηνύματα από κανέναν και ότι είναι ισχυρή και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο.