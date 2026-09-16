Μάργκοτ Ρόμπι - Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο... φιλί στη Γαλλική Ριβιέρα

Οι τρυφερές σκηνές για τη νέα τους πολυαναμενόμενη ταινία

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντάλλαξαν θερμό φιλί στη Γαλλική Ριβιέρα κατά τα γυρίσματα του prequel της ταινίας Ocean's Eleven.
  • Η ταινία διαδραματίζεται στο Μονακό του 1962 και εστιάζει στη ζωή των γονιών του Ντάνι Όσιαν.
  • Η περιοχή έχει μεταμορφωθεί για να θυμίζει τη δεκαετία του '60, με ρετρό κοστούμια και ατμόσφαιρα.
  • Η Warner Bros. έχει δημιουργήσει μια επιτυχημένη σειρά ταινιών Ocean's, ξεκινώντας από το 2001.
  • Η Μάργκοτ Ρόμπι θα εμφανιστεί επίσης στην ταινία Barbie, που προβάλλεται το Σάββατο στο Star.

Ένα θερμό φιλί στο μπαλκόνι πολυτελούς ξενοδοχείου στη Γαλλική Ριβιέρα αντάλλαξαν η Μάργκοτ Ρόμπι κι ο Μπράντλεϊ Κούπερ, στο πλαίσιο των γυρισμάτων για το πολυσυζητημένο prequel της ταινίας Ocean's Eleven.

Μάργκοτ Ρόμπι - Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο... φιλί στη Γαλλική Ριβιέρα

Η νέα ταινία μεταφέρει το κοινό στο Μονακό του 1962, κατά τη διάρκεια του θρυλικού Grand Prix, και εστιάζει στη ζωή των γονιών του Ντάνι Όσιαν.

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Στο υλικό που κυκλοφόρησε, η 36χρονη σταρ εντυπωσιάζει με ρετρό χτένισμα και λευκό-τιρκουάζ μίντι φόρεμα δεκαετίας του '60, ενώ ο 51χρονος Κούπερ εμφανίζεται με λευκό αμάνικο μπλουζάκι. Αυτόπτες μάρτυρες και τουρίστες που βρέθηκαν στο σημείο δήλωσαν ενθουσιασμένοι, σημειώνοντας ότι ολόκληρη η περιοχή στη νότια Γαλλία έχει μεταμορφωθεί αριστοτεχνικά για να θυμίζει την εποχή εκείνη. 

Δείτε το σχετικό βίντεο από την Daily Mail

Η κληρονομιά του franchise είναι βαριά, καθώς το concept βασίστηκε στην κλασική ταινία του 1960 με το θρυλικό Rat Pack των Φρανκ Σινάτρα, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Ντιν Μάρτιν. Η Warner Bros. απογείωσε την ιδέα το 2001 με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ματ Ντέιμον, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη τριλογία, ενώ το 2018 ακολούθησε το γυναικείο spin-off Ocean's 8 με τις Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ και Ριάνα.

Barbie: Η ταινία-φαινόμενο σε αριθμούς - Έρχεται σε Α' Μετάδοση στο Star!

Μάργκοτ Ρόμπι - Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο... φιλί στη Γαλλική Ριβιέρα

Οι λάτρεις της Μάργκοτ Ρόμπι θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, καθώς η πολυσυζητημένη ταινία Barbie κάνει την προβολή της μέσα από τη συχνότητα του Star αυτό το Σάββατο στις 21:00!

Μάργκοτ Ρόμπι: Γέννησε η «Barbie»! Aυτό είναι το φύλο του μωρού της

Η φαντασμαγορική κωμωδία της Γκρέτα Γκέργουιγκ, που έσπασε τα ταμεία παγκοσμίως, υπόσχεται να μεταφέρει στις οθόνες μας τη ροζ αισθητική, το καυστικό χιούμορ και τη μοναδική ενέργεια μιας από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.

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ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ
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