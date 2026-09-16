Ένα θερμό φιλί στο μπαλκόνι πολυτελούς ξενοδοχείου στη Γαλλική Ριβιέρα αντάλλαξαν η Μάργκοτ Ρόμπι κι ο Μπράντλεϊ Κούπερ, στο πλαίσιο των γυρισμάτων για το πολυσυζητημένο prequel της ταινίας Ocean's Eleven.

Η νέα ταινία μεταφέρει το κοινό στο Μονακό του 1962, κατά τη διάρκεια του θρυλικού Grand Prix, και εστιάζει στη ζωή των γονιών του Ντάνι Όσιαν.

Στο υλικό που κυκλοφόρησε, η 36χρονη σταρ εντυπωσιάζει με ρετρό χτένισμα και λευκό-τιρκουάζ μίντι φόρεμα δεκαετίας του '60, ενώ ο 51χρονος Κούπερ εμφανίζεται με λευκό αμάνικο μπλουζάκι. Αυτόπτες μάρτυρες και τουρίστες που βρέθηκαν στο σημείο δήλωσαν ενθουσιασμένοι, σημειώνοντας ότι ολόκληρη η περιοχή στη νότια Γαλλία έχει μεταμορφωθεί αριστοτεχνικά για να θυμίζει την εποχή εκείνη.

Δείτε το σχετικό βίντεο από την Daily Mail

Η κληρονομιά του franchise είναι βαριά, καθώς το concept βασίστηκε στην κλασική ταινία του 1960 με το θρυλικό Rat Pack των Φρανκ Σινάτρα, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Ντιν Μάρτιν. Η Warner Bros. απογείωσε την ιδέα το 2001 με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ματ Ντέιμον, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη τριλογία, ενώ το 2018 ακολούθησε το γυναικείο spin-off Ocean's 8 με τις Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ και Ριάνα.

Οι λάτρεις της Μάργκοτ Ρόμπι θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, καθώς η πολυσυζητημένη ταινία Barbie κάνει την προβολή της μέσα από τη συχνότητα του Star αυτό το Σάββατο στις 21:00!

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