Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Μπογδάνος σε ηλικία 90 ετών.
  • Ο θάνατός του συνέβη το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στην Αθήνα.
  • Στο πλευρό του ήταν η δεύτερη σύζυγός του και ο γιος του, Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
  • Ο Κωνσταντίνος ανακοίνωσε την απώλεια μέσω Facebook, με συμβολικό τρόπο.
  • Ο Σπύρος Μπογδάνος είχε εργαστεί στην IATA μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Σπύρος Μπογδάνος, πατέρας του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Ο 90χρονος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη δεύτερη σύζυγό του και τον γιο του.

Το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την απώλεια του πατέρα του, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο για να τον αποχαιρετήσει.

Συγκεκριμένα, η ανάρτησή του ήταν διαμορφωμένη ως επίσημη ανακοίνωση της IATA, όπου ο Σπύρος Μπογδάνος είχε εργαστεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Δες την ανάρτηση:


 

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