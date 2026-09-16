Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η Κόρη Του Και Οι «4 Γονείς Του»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Σπύρος Μπογδάνος, πατέρας του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Ο 90χρονος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη δεύτερη σύζυγό του και τον γιο του.

Το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την απώλεια του πατέρα του, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο για να τον αποχαιρετήσει.

Συγκεκριμένα, η ανάρτησή του ήταν διαμορφωμένη ως επίσημη ανακοίνωση της IATA, όπου ο Σπύρος Μπογδάνος είχε εργαστεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Δες την ανάρτηση:



