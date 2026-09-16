Στα πράσα πιάστηκαν δύο άνδρες στο Μεταξουργείο, την ώρα που προσπαθούσαν να κλέψουν μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Όπως ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος, οι δύο άνδρες έχουν καταγραφεί από κάμερα να προσπαθούν να κλέψουν τη μηχανή.

Στο βίντεο φαίνονται οι ληστές να πλησιάζουν τη μοτοσικλέτα και να προσπαθούν να την παραβιάσουν τα ξημερώματα.

Για κακή τους τύχη, εκείνη την ώρα περνούσε τυχαία από το σημείο περιπολικό της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν τις ύποπτες κινήσεις των δύο ανδρών και παρενέβησαν άμεσα.

Το περιπολικό ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δύο άνδρες και τους πέρασαν χειροπέδες, πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν την κλοπή.

Ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας ανέφερε ότι πριν από περίπου έξι μήνες είχε γίνει ξανά απόπειρα κλοπής του ίδιου οχήματος.

Όπως είπε, τότε οι δράστες είχαν καταφέρει να απομακρύνουν τη μοτοσικλέτα μέχρι το επόμενο τετράγωνο. Ωστόσο, στη συνέχεια έπεσαν και πάλι πάνω σε αστυνομικό μπλόκο και συνελήφθησαν.