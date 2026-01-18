Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ

Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που οι δράστες το βάζουν στα πόδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 23:56 Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Γεμάτα τα νοσοκομεία
18.01.26 , 23:51 Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας
18.01.26 , 23:46 Λάρνακα: Άγρια συμπλοκή με τσεκούρια, ξύλα και πυροβολισμούς
18.01.26 , 23:36 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»
18.01.26 , 23:30 Χανιά:Ζευγάρι διέρρηξε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών από παράθυρο τουαλέτας
18.01.26 , 23:24 Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση
18.01.26 , 23:10 MasterChef: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Συγγνώμη μοντάζ, θα διορθωθώ»
18.01.26 , 23:03 MasterChef: Η Ντίνα αυτοσχεδίασε - Κατάφερε να σώσει το πιάτο της;
18.01.26 , 23:03 Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ
18.01.26 , 22:54 MasterChef: Ο Άγγελος χόρεψε salsa με τον Πάνο Ιωαννίδη
18.01.26 , 22:37 MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;
18.01.26 , 22:24 Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ
18.01.26 , 22:13 MasterChef: Η στυλίστρια Μενεξιά πέρασε με δύο «ναι» στην επόμενη φάση
18.01.26 , 22:08 Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής
18.01.26 , 21:56 Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρόσωπο με πρόσωπο ήρθαν αστυνομικοί και διαρρήκτες αυτοκινήτου στον Κορυδαλλό, σε μια απόπειρα κλοπής που καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας και φέρνει στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Το αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο, που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος, αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών αλλά και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκατεστημένη στο αυτοκίνητό του.

Στις εικόνες φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι να πλησιάζουν το σταθμευμένο ΙΧ, να αφαιρούν την προστατευτική κουκούλα και να προσπαθούν να παραβιάσουν την πόρτα χρησιμοποιώντας λοστό.

Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ

«Βάζει από μέσα το χέρι, τραβάει το τζάμι, μπαίνει μέσα, προσπαθεί να το βάλει μπροστά, σπάει την κλειδαριά, δεν τα καταφέρνει. Με ένα κατσαβίδι σπάει το τιμόνι…», περιγράφει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο οποίος παρακολουθούσε έντρομος όσα συνέβαιναν από την οθόνη του κινητού του.

Κορυδαλλός: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που οι δράστες το βάζουν στα πόδια

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και, σε συνεννόηση μαζί της, στήθηκε ένα σχέδιο για να παγιδευτούν οι δράστες. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς σειρήνες και φώτα, επιχειρώντας να τους αιφνιδιάσουν.

«Αφού ο ιδιοκτήτης είδε από την κάμερα ασφαλείας ότι κάποιος προσπαθεί να παραβιάσει το αυτοκίνητό του, πήρε κατευθείαν τηλέφωνο την αστυνομία. Τότε οργανώθηκε ένα σχέδιο για να πιάσουν τους τρεις δράστες. Όταν έφτασαν στο σημείο, εκείνοι το “έβαλαν” στα πόδια», ανέφερε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος.

Οι αστυνομικοί ήρθαν κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες, όμως εκείνοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και άρχισαν να τρέχουν στα στενά της περιοχής, καταφέρνοντας τελικά να διαφύγουν.

«Ήρθαν χωρίς σειρήνες, χωρίς τίποτα, κρυφά όλα και το έβαλαν στα πόδια», λέει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του ΙΧ. Παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις και το «χτένισμα» της περιοχής, οι δράστες πρόλαβαν να εξαφανιστούν.

Λαμία: Διαρρήκτης «έθαψε» κλεμμένο όχημα για να κρυφτεί

Την ίδια ώρα, σε άλλη υπόθεση κλοπής οχημάτων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 40χρονου Ρομά, ο οποίος μαζί με συνεργούς του είχε αφαιρέσει αγροτικό όχημα 4Χ4. Οι δράστες δεν κατάφεραν να διαφύγουν, καθώς το όχημα ξέμεινε από καύσιμα και το εγκατέλειψαν σε δύσβατο σημείο.

Λαμία: Διαρρήκτης «έθαψε» κλεμμένο όχημα για να κρυφτεί

Προσπάθησαν μάλιστα να το κρύψουν, «θάβοντάς» το με χώμα, κλαδιά και έναν μουσαμά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό την περιοχή και εντόπισαν το όχημα, το οποίο θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 |
ΚΛΟΠΗ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top