Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ

Πρόσωπο με πρόσωπο ήρθαν αστυνομικοί και διαρρήκτες αυτοκινήτου στον Κορυδαλλό, σε μια απόπειρα κλοπής που καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας και φέρνει στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Το αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο, που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος, αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών αλλά και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκατεστημένη στο αυτοκίνητό του.

Στις εικόνες φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι να πλησιάζουν το σταθμευμένο ΙΧ, να αφαιρούν την προστατευτική κουκούλα και να προσπαθούν να παραβιάσουν την πόρτα χρησιμοποιώντας λοστό.

«Βάζει από μέσα το χέρι, τραβάει το τζάμι, μπαίνει μέσα, προσπαθεί να το βάλει μπροστά, σπάει την κλειδαριά, δεν τα καταφέρνει. Με ένα κατσαβίδι σπάει το τιμόνι…», περιγράφει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο οποίος παρακολουθούσε έντρομος όσα συνέβαιναν από την οθόνη του κινητού του.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και, σε συνεννόηση μαζί της, στήθηκε ένα σχέδιο για να παγιδευτούν οι δράστες. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς σειρήνες και φώτα, επιχειρώντας να τους αιφνιδιάσουν.

«Αφού ο ιδιοκτήτης είδε από την κάμερα ασφαλείας ότι κάποιος προσπαθεί να παραβιάσει το αυτοκίνητό του, πήρε κατευθείαν τηλέφωνο την αστυνομία. Τότε οργανώθηκε ένα σχέδιο για να πιάσουν τους τρεις δράστες. Όταν έφτασαν στο σημείο, εκείνοι το “έβαλαν” στα πόδια», ανέφερε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος.

Οι αστυνομικοί ήρθαν κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες, όμως εκείνοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και άρχισαν να τρέχουν στα στενά της περιοχής, καταφέρνοντας τελικά να διαφύγουν.

«Ήρθαν χωρίς σειρήνες, χωρίς τίποτα, κρυφά όλα και το έβαλαν στα πόδια», λέει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του ΙΧ. Παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις και το «χτένισμα» της περιοχής, οι δράστες πρόλαβαν να εξαφανιστούν.

Λαμία: Διαρρήκτης «έθαψε» κλεμμένο όχημα για να κρυφτεί

Την ίδια ώρα, σε άλλη υπόθεση κλοπής οχημάτων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 40χρονου Ρομά, ο οποίος μαζί με συνεργούς του είχε αφαιρέσει αγροτικό όχημα 4Χ4. Οι δράστες δεν κατάφεραν να διαφύγουν, καθώς το όχημα ξέμεινε από καύσιμα και το εγκατέλειψαν σε δύσβατο σημείο.

Προσπάθησαν μάλιστα να το κρύψουν, «θάβοντάς» το με χώμα, κλαδιά και έναν μουσαμά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό την περιοχή και εντόπισαν το όχημα, το οποίο θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών.