Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του

«Ο θάνατός του ήταν άδικος», λένε, αφήνοντας λουλούδια και σημειώματα

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Στο Γ’ Νεκροταφείο, όπου βρίσκεται ο τάφος του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, έχει συγκεντρωθεί κόσμος που θέλει να αφήσει ένα λουλούδι, ένα σημείωμα ή απλώς να σταθεί για λίγα λεπτά μπροστά στο μνήμα του. Το Star.gr και η Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου βρίσκονται στο σημείο και μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί.

Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Ανάμεσα στους ανθρώπους που προσέρχονται είναι κάτοικοι της γειτονιάς που γνώριζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα πρώτα του βήματα, άνθρωποι που τον έζησαν και τον συνάντησαν στους δρόμους της Νίκαιας, αλλά και απλός κόσμος που τον γνώρισε μέσα από τη μουσική του και αγάπησε τα τραγούδια του.

«Ο Γιώργος θα μείνει πάντα στην καρδιά μας, μέσα από τα τραγούδια του, και θέλω να αναπαυτεί εν ειρήνη, επειδή ο θάνατός του ήταν άδικος» είπε στο star μία γειτόνισσα του καλλιτέχνη. «Κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς» ανέφερε on camera άλλη γειτόνισσα.

Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του

 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»

Λουλούδια και μικρά σημειώματα αφήνονται στον τάφο του, ως ένα τελευταίο «ευχαριστώ» για τις στιγμές που χάρισε μέσα από τη φωνή και τα τραγούδια του. Άνθρωποι που μπορεί να μην τον γνώρισαν ποτέ προσωπικά, αισθάνονται την ανάγκη να βρεθούν εκεί και να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο.

Ένα πραγματικό «βουνό» από λουλούδια έχει δημιουργηθεί γύρω από το μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη, με δεκάδες ανθρώπους να αφήνουν ένα λουλούδι στη μνήμη του. Ανάμεσα στα άνθη ξεχωρίζουν και συγκινητικά σημειώματα, που δείχνουν την αγάπη και τη βαθιά συγκίνηση του κόσμου για τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του

Φωνάζουν «Αθάνατος!»

Συγκινημένοι τραγουδούν το «Ανήκω σε μένα», ένα από τα δεκάδες αγαπημένα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τη φωνή και την πορεία του. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο το τραγουδούν δυνατά, ενώ μέσα σε κλίμα βαθιάς φόρτισης ακούγεται ξανά και ξανά το «Αθάνατος!».

Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του

Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή του έγινε στο Γ’ Νεκροταφείο.

μαζωνακης

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