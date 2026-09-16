Η Μαρία Μαζωνάκη είχε φτάσει την Τετάρτη συντετριμένη στο νοσοκομείο/ δελτίο ειδήσεων Star

Μπορεί το ευρύ κοινό να γνώριζε κυρίως τη Βάσω Μαζωνάκη, που ήταν και η μεγαλύτερη αδερφή και για πολλά χρόνια και μάνατζερ του δημοφιλή τραγουδιστή, ωστόσο τους τελευταίους μήνες γνωρίσαμε και τη Μαρία, τη μικρότερη αδερφή της οικογένειας.

H Mαρία Μαζωνάκη συντετριμένη μόλις έμαθε πως πέθανε ο αδερφός της

Η Μαρία Μαζωνάκη με τον μπαμπά της Μανώλη, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μαρία Μαζωνάκη, που σπάραξε στο κλάμα τόσο στο λαϊκό προσκύνημα για τον αδερφό της όσο και στην κηδεία του, επέλεξε συνειδητά μια ζωή μακριά από τη λάμψη της showbiz. Ενώ και τα δύο αδέρφια της ήταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εκείνη επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Η Bασω Μαζωνάκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη Μαρία/ το 2014, NDP

Η ίδια εργάζεται ως Senior Office Manager και είναι επαγγελματίας στο χώρο του Digital Marketing και του Social Media Marketing.Το 2023 δημιούργησε τη δική της οικογένεια φέρνοντας στον κόσμο δίδυμα παιδιά.

Η είδηση είχε γίνει γνωστή από τον σύντροφο της Βάσως, γνωστό pastry chef Δημήτρη Μακρυνιώτη .

Ο ίδιος είχε ανεβάσει μια τρυφερή φωτογραφία κρατώντας τη μία ανιψούλα, σχολιάζοντας χιουμοριστικά ότι η δεύτερη ήταν πιο «ντροπαλή» και δεν ήθελε φωτογραφίες.

Η Κόντρα του Γιώργου Μαζωνάκη με τη Μαρία Μαζωνάκη

Η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην οικογένεια δεν ήταν ανάμεσα στη Μαρία Μαζωνάκη και τον δημοφιλή τραγουδιστή αλλά ανάμεσα στη Βάσω και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Απλά η Μαρία το μέρος της οικογένειας, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους να χαλάσουν.

Όπως η ίδια είχε πει, ο αδερφός της τη μπλόκαρε από τα social media. Mάλιστα όταν πριν λίγους μήνες η μητέρα τους Κλειώ έπρεπε να κάνει μία σοβαρή επέμβαση, τον ενημέρωσε μέσω Instagram.

Aυτό όμως που χειροτέρεψε τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια ήταν όταν η Μαρία, μαζί με τον μπαμπά της στράφηκαν νομικά κατά του τραγουδιστή, και ζήτησαν αναγκαστικό εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για οργανωμένο σχέδιο και ξεκίνησαν οι μηνύσεις. Οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια χάλασαν και δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ.

Η Μαρία Μαζωνάκη σπάραξε στην κηδεία του αδερφού της Γιώργου, φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Η Μαρία ωστόσο ήταν συντετριμμένη στο τελευταίο αντίο στον αδερφό της αποδεικνύοντας πως το αίμα νερό δε γίνεται.

