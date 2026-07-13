Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει ότι θα μιλούσε δημόσια για ζητήματα που δεν είχε τοποθετηθεί μέχρι σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο instagram

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για τη ρήξη με την οικογένειά του, τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του Βάσω Μαζωνάκη, το πώς βίωσε τις μέρες στην ψυχιατρική κλινική και την καταγγελία για ασέλγεια που είχε γίνει σε βάρος του.

«Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι. Είναι μία τακτική που απέκτησα με τα χρόνια.

Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εξηγώ μία κατάσταση με γεγονότα και να έχω το μυαλό μου από μακριά, όχι σε θυμό και νεύρα, να παίρνω την απόστασή μου. Δεν παρακολούθησα τίποτα απ' ό,τι έλεγαν. Για πολλά χρόνια η έκθεση μού έφερνε τρόμο, από εκεί και μετά από την εμπειρία κατάλαβα ότι είναι πιο καλή η ησυχία. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να ανοίξω την τηλεόραση γυρνούσα πλευρό και κοιμόμουν», είπε αρχικά στον Τάσο Τρύφωνος και στο έκτακτο επεισόδιο της εκπομπής «Τετ α Τετ» του Alpha Κύπρου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με τη Βάσω Μαζωνάκη και οι διαφωνίες για τα οικονομικά

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στη σχέση του με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, με τον τραγουδιστή να υποστηρίζει ότι η επαγγελματική τους συνεργασία είχε αλλάξει εδώ και χρόνια και ότι η κρίση κορυφώθηκε μέσα από διαφωνίες που συνδέθηκαν και με ένα ακίνητο.

Γιώργος Μαζωνάκης - Βάσω Μαζωνάκη, το 2014/ NDP

«Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης. Πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άλλαξε πριν πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που για να πάρω μία απόφαση, πρέπει να δω μία κατάσταση από όλες τις πλευρές. Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα», αποκάλυψε.

Στη συζήτηση τέθηκε και η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που, όπως ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος, είχε συσταθεί το 2020 μαζί με την αδελφή του, καθώς και η μεταβίβαση ποσοστών μετοχών. Στην ίδια αναφορά, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε τη δική του περιγραφή για το πότε άρχισαν να μεταβάλλονται οι ισορροπίες.

«Τότε τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, ίσχυε και δεν ίσχυε, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Δεν υπήρχε δική μου υπογραφή. Μετά άρχισε ο χορός του παραλόγου, ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο, έλεγα πράγματα και υπήρχε αμφισβήτηση από την οικογένεια. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης καλεσμένος στην Ταράτσα του Φοίβου, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP

Για τη στάση του απέναντι στην οικογένειά του είπε ότι ο ίδιος είχε οικονομικά στηρίξει τους δικούς του ανθρώπους, χωρίς ποτέ να θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω των άλλων.

«Για να μην το φέρω τόσο μεγάλο, ήμουν το όνομα της οικογένειας. Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά, όπως και η οικογένειά μου στο παρελθόν. Με ακολουθούσαν παντού, με στήριζαν. Τα πράγματα τα θεωρώ πιο απλά σήμερα. Δε θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος, ο μοναδικός. Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα», είπε ακόμη.

Μαζωνάκης: «Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου- Ισχύει η αγωγή του 1.000.000€ για τον ακούσιο εγκλεισμό»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι αναγνωρίζει δικό του μερίδιο ευθύνης για τη σχέση που διαμορφώθηκε με την οικογένειά του, περιγράφοντας παράλληλα συνθήκες πίεσης και αμφισβήτησης που, όπως είπε, βίωσε για μεγάλο διάστημα.

«Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό που δεν ήμουν. Χίλια δυο πράγματα που τα υιοθέτησα που δεν είναι δικά μου. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω. Βίωσα πολλές πιεστικές καταστάσεις. Δεν αντιδρούσα ποτέ, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει. Καθόμουν εκεί μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα. Αν μου έλεγε κάποιος πριν χρόνια ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένεια θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Μερικές φορές θεωρώ ότι θα με τσιμπήσεις και θα ξυπνήσω», εξομολογήθηκε.

«Ερχόντουσαν στο σπίτι μου χωρίς να τους καλέσω. Ερχόντουσαν όχι για να τα βρούμε, για να μου πουν ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν. Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας. Το αίμα γίνεται νερό. Νομικά το θέμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσω να κινούμαι νομικά. Ισχύει η αγωγή του 1.000.000 για τον ακούσιο εγκλεισμό. Σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Μου έλεγαν να μην κάνω δουλειές με συγγενείς, αλλά τα άκουγα λίγο κλισέ. Έχασα χρήματα, μπαίνουν κι άλλοι συνεργάτες, όχι μόνο η οικογένεια, χάθηκαν όλα αυτά, και οι άνθρωποι και τα χρήματα και όλα».

Μαζωνάκης: «Ένιωσα τρόμο και προδοσία. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν»

Ο τραγουδιστής περιέγραψε αναλυτικά τι συνέβη την ημέρα που οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι του και του έδειξαν έγγραφο για τη μεταφορά του.

«Εγώ πίστευα ότι τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου με τους ανθρώπους. Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι μου, γύρισε τη ζωή μου τούμπα. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε ότι πρέπει να πάω στο Δρομοκαΐτειο.

Από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα ένιωθα, τότε ένιωθα περίεργα. Πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου που ούτε καν ήταν αλήθεια. Η μια μου η αδερφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό. Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφαγα, έκανα ντουζ, πήγα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαΐτειο. Τα τελευταία χρόνια δεν είχα άγχος με την εξουσία. Μιλούσα με τους αστυνομικούς. Ήμουν ήρεμος και μετά ξεκινούσα να σκέφτομαι τι θα συμβεί. Λέω τι θα κάνω; Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω. Περίμενα ότι δε θα με κρατήσουν.

Δεν ήταν το πιο εύκολο, φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ένιωσα τρόμο και προδοσία. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, κάποιοι έλεγαν εντάξει μια χαρά είμαστε αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ», περιέγραψε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο/ Eurokinissi ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

«Η δουλειά μου ήταν αυτό που φοβόμουν. Γενικά είχαμε κόψει με την οικογένειά μου αρκετό καιρό πριν. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι είχαν μία καραμέλα που μου το έλεγαν σε ό,τι και να έλεγα τύπου “δεν ξέρεις τι λες”. Σίγουρα είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Θεωρώ ότι ήταν κίνηση πανικού. Προσπαθώ να καταλάβω μέχρι και σήμερα. Όταν πας να κάνεις μία κίνηση σαν αυτή, πρέπει να υποστείς και τις συνέπειες», κατέληξε.

Μαζωνάκης: «Η αγάπη των συγγενών μερικές φορές είναι καταστροφή - Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσε»

«Η κίνηση ήταν ξεκάθαρη. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα που δεν το πίστευα. Μέχρι να γίνει αυτή η κατάσταση κάποια πράγματα δεν τα ήξερα, δεν τα πίστευα. Η αγάπη των συγγενών μερικές φορές είναι καταστροφή. Δε με ξάφνιασαν αυτά που έλεγαν, είχα καταλάβει πως θα κινηθούν.

Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς κάτι, την αδυναμία του ανθρώπου και να πας να την χρησιμοποιήσεις εναντίον του; Γιατί τώρα; Δεν ένιωσα ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό μου. Μπορεί να αισθάνθηκα με το μέσα μου, με τις σκέψεις μου, με πράγματα που μου τα μεταφέρανε. Εγώ λέω ότι τελικά η ζωή είναι ο αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο».

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τη φθορά που, όπως είπε, προκάλεσαν οι εξελίξεις στις οικογενειακές του σχέσεις, για την επέμβαση αφαίρεσης χολής που έκανε εκτάκτως και για το πώς βίωσε δημόσια όσα ακούγονταν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους γονείς του, Γιώργο και Κλειώ, το 2020/ NDP

«Μερικές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν, με επηρέασαν κατά του εαυτού μου. Αρέσει στους ανθρώπους να κάνουν ιστορίες. Όλα έγιναν προφητικά στη ζωή μου. Δεν ήταν ειλικρινής η οικογένειά μου όταν είπαν ότι θέλουν το καλό μου, ψευδές ήταν αυτό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν κάποιος άνθρωπος κατά μου. Δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, δεν πήρα ποτέ δημοσιογράφο τηλέφωνο. Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσε. Ξεκίνησα από μικρός να κάνω ό,τι έκανα, δε με βοήθησε κανείς ποτέ. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει ότι κάποιος θα πει "έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του;".

Ακόμα δυστυχώς με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου. Πήγα να κάνω ένα χειρουργείο εκτάκτως, αφαίρεσα τη χολή. Ήξερα ότι όλα αυτά που άρχισα να δέχομαι θα μου βγει κάπου. Μου είπαν για το χειρουργείο της οικογένειάς μου αλλά δεν τους πίστευα στην αρχή. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια που ήμασταν έτσι.

Ήμασταν μία οικογένεια που είχε πολύ χιούμορ, δεν ήμασταν κάθε Κυριακή στο οικογενειακό τραπέζι, ήμασταν πολύ χαλαροί. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, θεωρώ ότι θα με τσιμπήσει κάποιος. Ο πατέρας μου είναι ουδέτερος, υποστήριζε πάντα τη μαμά ο μπαμπάς.

Η αγάπη ξέρετε τι σημαίνει; Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω, σίγουρα είμαι πικραμένος, ψυχραμένος. Πάντα κρατάω μία ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, γιατί πορεύομαι με το καλό. Αν δω τηλέφωνο στο κινητό μου από την οικογένειά μου δε θα απαντήσω. Όσες φορές το έχω σηκώσει είναι η ίδια συμπεριφορά, δεν έχει αλλάξει τίποτα»

Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή», τόνισε.

Mαζωνάκης για Ρέμο: Aπό πού κι ως πού να πει ότι "είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως;"

«Με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Με τους συναδέλφους έχω μία σχέση και στάση πολύ ωραία, αυτό που είδα περισσότερο κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Κάποιοι είπαν “δεν ξέρουμε αν το έκαναν”.

Ρέμος - Μαζωνάκης, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Με ενόχλησαν πρόσωπα που είχα βοηθήσει εγώ να λένε "πώς το κάνει πάντα τα μπαλώνει και τα ξεπερνάει". Με ενόχλησε πολύ αυτό. Από πού και ως πού να το πει αυτό ο Αντώνης Ρέμος; Ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως; Σαφώς θα με ενοχλήσει να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ θεωρώ ότι είναι όλα λίγο μύθοι, είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα. Θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα. Τα σκοτάδια που οι άνθρωποι θεωρούν σκοτάδια είναι μέρα για εμένα. Από αυτή την ιστορία εγώ βγαίνω πολύ καλύτερα από πριν».

Μαζωνάκης: Η καταγγελία για ασέλγεια και η νομική απάντηση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ρωτήθηκε και για την καταγγελία για ασέλγεια που έκανε σε βάρος του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο τραγουδιστής είπε ότι η καταγγελία είναι ψευδής και ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά.

«Θα στα πω τα πράγματα όπως είναι. Τον συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο προηγούμενος μαέστρος. Αυτό το πράγμα ήταν μία τεράστια κίνηση ενός επιχειρηματία προς τα εμένα. Αυτό που εμένα με θύμωσε ήταν ότι εγώ είχα έναν τρόπο για εμένα, να μην ακουστεί ποτέ τίποτα για εμένα.

Καθόμουν και σκεφτόμουν τι είναι αυτό που σε ανησυχεί; Εγώ τόσο καιρό όταν ήθελα να πω κάτι, μου έλεγαν "μην το πεις γιατί θα γυρίσει πάνω σου επειδή είσαι γνωστός". Πάντα ζούσα με αυτό τον φόβο. Δεν προστάτευα τον εαυτό μου με ποιον θα συναναστραφώ. Εγώ είμαι αυθόρμητος. Δεν έμπλεκα μέχρι τώρα τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά μου. Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη. Παλιά θα έβγαζα αυτοάνοσα. Ότι είναι ψευδής καταγγελία είναι γεγονός.

Αφήνω τον κόσμο να βγάζει το συμπέρασμα μόνος του. Ένα χρόνο πριν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου έλεγε ότι "ο τραγουδιστής αυτός έλεγε κάτι για metoo". Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι που ήθελε ένα κουστούμι για να βγει, εκεί του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου.

Τα νέα παιδιά είναι πιο πονηρά από εμάς. Έχω κινηθεί νομικά και θα δούμε τι θα συμβεί. Περιμένω την συμβουλή του δικηγόρου μου», σημείωσε.