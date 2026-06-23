Με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε ότι θα μιλήσει δημόσια το επόμενο διάστημα για ζητήματα στα οποία, όπως είπε, δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα, χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων, καναλιών ή εφημερίδων.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε: «Κυρίες και κύριοι στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια που παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στεναχωρήσω τους άλλους, για να μη τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, σαν αφηγητής, άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο μόνο στο τσιγάρο».

Το πλαίσιο της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η δημόσια αυτή ανακοίνωση έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων εξελίξεων για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην οποία περιλαμβάνονται η περσινή του νοσηλεία τστο Δρομοκαΐτειο κι η δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του.

Η υπόθεση της νοσηλείας είχε συνδεθεί με εισαγγελική παραγγελία, ύστερα από ενέργειες μελών της οικογένειάς του. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, είχε μεταφέρει ανακοίνωση με προσωπική τοποθέτηση του τραγουδιστή, στην οποία γινόταν λόγος για «παράνομο εγκλεισμό χωρίς συναίνεση».

Στην ίδια αναφορά είχαν διατυπωθεί αιχμές για την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, ενώ είχε υποστηριχθεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε λίγο πριν ο καλλιτέχνης κινηθεί νομικά εναντίον συγγενικών του προσώπων για «σοβαρά ποινικά αδικήματα».