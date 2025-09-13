Μαζωνάκης: «Με μετέφεραν στο ψυχιατρείο μετά από αίτημα των αδελφών μου»

Νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την εισαγγελική διάταξη που οδήγησε στη μεταφορά του σε δημόσια ψυχιατρική δομή, μία ημέρα πριν τον Δεκαπενταύγουστο.

Στην εκπομπή Weekend Live με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο μίλησε το μεσημέρι του Σαββάτου ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, περιγράφοντας το νομικό σκέλος της υπόθεσης αλλά και τα όσα βίωσε ο πελάτης του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έξω από την Ευελπίδων το πρωί της Παρασκευής /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Η αδερφή του αιτήθηκε λέγοντας ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι ο Γιώργος πάσχει από ψυχικό νόσημα κι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Όταν υπάρχει μια τέτοια καταγγελία από το ίδιο σου το οικογενειακό περιβάλλον, είναι δύσκολο για τον εισαγγελέα να αγνοήσει τον κίνδυνο και διατάσσει την προβλεπόμενη διαδικασία», σημείωσε.

Ο κ. Μερκουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο που έγινε η μεταφορά: «Όταν συλλαμβάνεται στην ουσία από αστυνομικούς και περιπολικό και οδηγείται σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο».

Το 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε στο talent show The Voice /Φωτογραφία Instagram

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί του λίγα λεπτά πριν την επέμβαση της αστυνομίας. «Με πήρε τηλέφωνο εκείνο το πρωί και μου είπε: “Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου. Μου χτύπησαν το κουδούνι και από το τηλέφωνο μου ανέφεραν ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη να με μεταφέρουν σε ψυχιατρική δομή γιατί το αιτήθηκαν οι αδελφές μου”».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δηλώνει αποφασισμένος, μέσω του συνηγόρου του, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητάς του.