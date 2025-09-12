Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

Στα δικαστήρια ο Γιώργος Μαζωνάκης - Τι είπε στους δημοσιογράφους/ βίντεο Ant1

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μιλήσει απευθείας στο κοινό για όλους και για όλα, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του και την καρδιά του μέσα από το TikTok.

Το κοινό του TikTok τον υποδέχθηκε θερμά, με το πρώτο του video να αναφέρεται όλο νόημα σε όσα βίωσε τον Αύγουστο και να γνωρίζει αμέσως μεγάλη απήχηση.

«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του και τραγουδάει απόσπασμα από την επιτυχία του «Τρελός».

Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης θα δώσει συνέχεια με αλεπάλληλα videos στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και στιγμές του.

Ταυτόχρονα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, με νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records και live εμφανίσεις στην Αθήνα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποφασισμένος να μιλήσει για όλα. Από τη νοσηλεία μέχρι... κοριούς

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Μαζωνάκης, καταθέτοντας μηνύσεις εναντίον μελών της οικογένειάς του για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, την παραμονή της Παναγίας.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, σκοπός του είναι όχι μόνο να αποδοθούν ευθύνες, αλλά και να αναδείξει τα προβλήματα γύρω από την ακούσια νοσηλεία στην Ελλάδα. Παράλληλα, έκανε λόγο για καταγγελίες πολιτών και υποσχέθηκε να βοηθήσει ώστε να μην «κλείνονται άνθρωποι χωρίς λόγο».

Σε ερώτηση για την ύπαρξη κοριού στο σπίτι του, απάντησε: «Θα ακούσετε και για κοριούς και για διάφορα».