Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

Όσα αποκάλυψε στο TikTok

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Στα δικαστήρια ο Γιώργος Μαζωνάκης - Τι είπε στους δημοσιογράφους/ βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μιλήσει απευθείας στο κοινό για όλους και για όλα, ανοίγοντας  την πόρτα του σπιτιού του και την καρδιά του μέσα από το TikTok.

Στην Ευελπίδων ο Μαζωνάκης - Κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

Το κοινό του TikTok τον υποδέχθηκε θερμά, με το πρώτο του video να αναφέρεται όλο νόημα σε όσα βίωσε τον Αύγουστο και να γνωρίζει αμέσως μεγάλη  απήχηση. 

«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του και τραγουδάει απόσπασμα από την επιτυχία του «Τρελός».

 

@georgemazonakisoriginal 01.Τρελός "Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία" #Μazw #trelos #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης θα δώσει συνέχεια με αλεπάλληλα videos στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και στιγμές του. 

Ταυτόχρονα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, με νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records και live εμφανίσεις στην Αθήνα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποφασισμένος να μιλήσει για όλα. Από τη νοσηλεία μέχρι... κοριούς

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Μαζωνάκης, καταθέτοντας μηνύσεις εναντίον μελών της οικογένειάς του για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, την παραμονή της Παναγίας.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, σκοπός του είναι όχι μόνο να αποδοθούν ευθύνες, αλλά και να αναδείξει τα προβλήματα γύρω από την ακούσια νοσηλεία στην Ελλάδα. Παράλληλα, έκανε λόγο για καταγγελίες πολιτών και υποσχέθηκε να βοηθήσει ώστε να μην «κλείνονται άνθρωποι χωρίς λόγο».

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»

Σε ερώτηση για την ύπαρξη κοριού στο σπίτι του, απάντησε: «Θα ακούσετε και για κοριούς και για διάφορα».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
