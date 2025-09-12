Στην Ευελπίδων ο Μαζωνάκης - Κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

Τι δήλωσε για τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο

Στην Ευελπίδων έφτασε σήμερα το μεσημέρι ο Γιώργος Μαζωνάκης για να καταθέσει μηνύσεις εναντίον μελών της οικογένειάς του, όπως είχε προαναγγείλει και ο δικηγόρος του, Γ. Μερκουλίδης. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ NDP

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ NDP

Ο δημοφιλής τραγουδιστής χαιρέτησε τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην είσοδο των δικαστηρίων και προχώρησε σε δηλώσεις. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μηνύσω τους εμπλεκόμενους για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας, παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί άνθρωποι έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορώ να βοηθήσω στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», είπε στους δημοσιογράφους ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σε ερώτηση, για τον κοριό που φέρεται να έχει βρεθεί στο σπίτι του, απάντησε: «Θα ακούσετε και για κοριούς και για διάφορα». 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»

Tέλος, όταν κάποιος αναφέρθηκε στη δήλωση της αδελφής του, ότι τον αγαπάει, εκείνος απάντησε «Η αγάπη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα είναι και η εκτίμηση», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του Star, Άννας Σταματιάδου.

Μαζωνάκης: Το πρώτο βίντεο στο TikTok για την ακούσια νοσηλεία του

Στο μεταξύ, μία ώρα νωρίτερα είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο του καλλιτέχνη να ερμηνεύει το τραγούδι του "Τρελός" από το σαλόνι του σπιτιού του, ενώ οι μουσικοί του τον συνοδεύουν. 

@georgemazonakisoriginal 01.Τρελός "Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία" #Μazw #trelos #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

Το βίντεο ξεκινάει με τον Μαζωνάκη να λέει: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025 Καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια Νοσηλεία»

