Σοφία Βεργκάρα: Mε κόκκινο μπικίνι και άψογη σιλουέτα στα 54 γενέθλιά της

Τα σχόλια και τα likes «έριξαν» το Instagram

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Φωτογραφίες: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της φορώντας κόκκινο μπικίνι.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφία στο Instagram, αποσπώντας πολλά σχόλια και likes.
  • Ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις ευχές τους μέσω social media.
  • Η Βεργκάρα εξέφρασε την ευτυχία της για τα γενέθλιά της και αναφέρθηκε στα 300 κεκάκια που έλαβε.
  • Δηλώνει ότι το 54 είναι ένας πολύ καλός αριθμός.

Τα 54α γενέθλιά της γιόρτασε η εντυπωσιακή Σοφία Βεργκάρα, φορώντας ένα καυτό κόκκινο μπικίνι, μία φωτογραφία την οποία η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους της στο Instagram.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια και τα likes έπεσαν βροχή, με τους followers της Κολομβιανής σταρ από τη Σαρδηνία να την αποθεώνουν για την εντυπωσιακή της εμφάνιση και την άψογη σιλουέτα της.

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Η Λατίνα Σοφία Βεργκάρα, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της, την επαγγελματική της ζωή και τις προσωπικές της στιγμές με τους εκατομμύρια ακολούθους της.

 

 

Αυτή τη φορά, η διάσημη ηθοποιός και επιχειρηματίας επέλεξε να ευχαριστήσει όσους της έστειλαν τις ευχές τους για τα γενέθλιά της, μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Στη φωτογραφία η διάσημη ηθοποιός ποζάρει με κόκκινο μπικίνι, χαμογελαστή και σε καλοκαιρινή διάθεση, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Είμαι πανευτυχής για την αγάπη που έλαβα από όλους εσάς για τα γενέθλιά μου. Ήταν τα καλύτερα γενέθλια!  ❤️😘 Και ευχαριστώ Ιταλία για τα 300 κεκάκια!🤣🎂
Το 54 είναι ένας πολύ καλός αριθμός!!!»

Δείτε την ανάρτηση της Σοφία Βεργκάρα:

 

 

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