Βασίλης Μπισμπίκης: «Ο έρωτας είναι συνυφασμένος με την εκτόξευση, τώρα είμαι σε συνεχή εκτόξευση» / Βίντεο: Mega

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή 10 Ιουλίου, μια ξεχωριστή πολιτιστική έξοδο, αφού παρακολούθησαν την πολυαναμενόμενη βραδινή παράσταση «Βάκχες», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ο ταλαντούχος ηθοποιός δεν κρύβουν την αγάπη τους για το θέατρο, οπότε και απόλαυσαν από τις εξέδρες του γεμάτου από θεατρόφιλους αρχαίου θεάτρου την ξεχωριστή αυτή παράσταση, σε σκηνοθεσία του Javor Gardev.

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε γι' αυτή τη βραδινή έξοδο ένα κομψό και άνετο καλοκαιρινό look, απολαμβάνοντας τους «Βάκχες», μία μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Λεονίντ Γιόβτσεφ στον ρόλο του Διονύσου, η Λουκία Μιχαλοπούλου ως Αγαύη και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης ως Πενθέας, ενώ τη μουσική ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι The Tiger Lillies.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό πριν από την έναρξη της παράστασης, απολαμβάνοντας μια καλοκαιρινή βραδιά πολιτισμού στην Επίδαυρο.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδό τους:

Φωτογραφίες: NDP