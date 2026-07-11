Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Παρακολούθησαν την παράσταση «Βάκχες» του Ευριπίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.07.26 , 16:36 «Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι
11.07.26 , 16:11 Στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ νέα αρχεία με UFO!
11.07.26 , 16:00 Millennials: Τα 5 στοιχεία που φαίνεται να οδηγούν σε πιο σταθερούς γάμους
11.07.26 , 15:54 Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η ΚΕ που ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκε!
11.07.26 , 15:38 Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο
11.07.26 , 15:35 Άργος: Απολογούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο
11.07.26 , 15:27 Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
11.07.26 , 15:25 BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid
11.07.26 , 14:54 Ελισάβετ Μουτάφη: «Και γυναίκες και άνδρες θεωρούν όμορφο το σύζυγό μου»
11.07.26 , 14:09 Πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας: Νέα κλιμάκωση με εκατέρωθεν επιθέσεις
11.07.26 , 14:00 Βερμούδα: Το καλοκαιρινό hero piece που επαναπροσδιορίζει το tailoring
11.07.26 , 13:49 Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο της, Αλέξανδρο
11.07.26 , 13:01 Marfin: Να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει ζήτησε η 46χρονη
11.07.26 , 12:59 Good Job Nicky: «Δε θα δοκίμαζα ξανά για το διαγωνισμό της Eurovision»
11.07.26 , 12:17 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία του Κουτσουμπή με την κόρη τους
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο της, Αλέξανδρο
Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο
BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid
Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα εγγόνια του!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Βασίλης Μπισμπίκης: «Ο έρωτας είναι συνυφασμένος με την εκτόξευση, τώρα είμαι σε συνεχή εκτόξευση» / Βίντεο: Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης παρακολούθησαν την παράσταση «Βάκχες» στην Επίδαυρο στις 10 Ιουλίου.
  • Η παράσταση είναι μέρος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και σκηνοθετείται από τον Javor Gardev.
  • Πρωταγωνιστούν οι Λεονίντ Γιόβτσεφ, Λουκία Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκης, με μουσική από τους The Tiger Lillies.
  • Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε κομψό καλοκαιρινό look για την έξοδό της.
  • Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστό πριν από την παράσταση.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή 10 Ιουλίου, μια ξεχωριστή πολιτιστική έξοδο, αφού παρακολούθησαν την πολυαναμενόμενη βραδινή παράσταση «Βάκχες», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι

Η γνωστή τραγουδίστρια και ο ταλαντούχος ηθοποιός δεν κρύβουν την αγάπη τους για το θέατρο, οπότε και απόλαυσαν από τις εξέδρες του γεμάτου από θεατρόφιλους αρχαίου θεάτρου την ξεχωριστή αυτή παράσταση, σε σκηνοθεσία του Javor Gardev.

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε γι' αυτή τη βραδινή έξοδο ένα κομψό και άνετο καλοκαιρινό look, απολαμβάνοντας τους «Βάκχες», μία μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Λεονίντ Γιόβτσεφ στον ρόλο του Διονύσου, η Λουκία Μιχαλοπούλου ως Αγαύη και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης ως Πενθέας, ενώ τη μουσική ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι The Tiger Lillies.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό πριν από την έναρξη της παράστασης, απολαμβάνοντας μια καλοκαιρινή βραδιά πολιτισμού στην Επίδαυρο.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδό τους:

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Φωτογραφίες: NDP
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πεπίνο Ντι Κάπρι
Celebrities & Gossip Νεα
«Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι
Ελισάβετ Μουτάφη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελισάβετ Μουτάφη: «Και γυναίκες και άνδρες θεωρούν όμορφο το σύζυγό μου»
Νατάσα Παζαΐτη
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο της, Αλέξανδρο
Good Job Nicky
Celebrities & Gossip Νεα
Good Job Nicky: «Δε θα δοκίμαζα ξανά για το διαγωνισμό της Eurovision»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία του Κουτσουμπή με την κόρη τους
Άντονι Χόπκινς
Celebrities & Gossip Νεα
Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο στα 88 του χρόνια
Μαρίνα Ασλάνογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Bρέθηκα σε τοξική σχέση και είχα το θάρρος να φύγω»
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη
Θώδη: «Ορκίστηκα Πως Δε Θα Ξανακάνω Σχέση»
Celebrities & Gossip Νεα
Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Με θέλανε για τα λεφτά μου»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top