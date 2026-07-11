Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πολυκατοικιών, στη λήψη αποφάσεων μεταξύ συνιδιοκτητών, στη διαχείριση των κοινόχρηστων, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στην αξιοποίηση των ακινήτων φέρνει η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη συνιδιοκτησία. Ο νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει διατάξεις οι οποίες ισχύουν εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, φιλοδοξεί να επιλύσει χρόνιες εκκρεμότητες, να διευκολύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων, να περιορίσει τις δικαστικές διαμάχες και να προσαρμόσει τους κανόνες λειτουργίας των πολυκατοικιών στις σύγχρονες ανάγκες.
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