Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία του Κουτσουμπή με την κόρη τους

Το ζευγάρι απολαμβάνει αξέχαστες οικογενειακές διακοπές στην Πάρο

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παγαγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές τους ως γονείς στην Πάρο με την κόρη τους, Ξένια.
  • Η οικογένεια μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, δείχνοντας την ευτυχία τους.
  • Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία με την Ξένια στο Instagram, απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές.
  • Το καλοκαίρι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι το πρώτο ταξίδι της Ξένιας στην Πάρο.
  • Το ζευγάρι επιλέγει να δημοσιεύει διακριτικά στιγμιότυπα από τη νέα τους ζωή ως γονείς.

Τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές ως νέοι γονείς απολαμβάνουν μαζί με τη λίγων μηνών κόρη τους, Ξένια, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παγαγιώτης Κουτσουμπής στο αγαπημένο τους νησί, την Πάρο.

Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο

 

 

Λίγες βδομάδες μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν, η γνωστή παρουσιάστρια περνά στιγμές χαλάρωσης στο πανέμορφο ελληνικό νησί μαζί με την οικογένειά της, στο σπίτι που διατηρεί στην Πάρο.

Η Κατερίνα Καινούριου άφησε πίσω τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και ταξίδεψε στις Κυκλάδες, μοιράζοντας με τους followers της στιγμιότυπα από τις οικογενειακές τους διακοπές στον αγαπημένο της προορισμό, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ο σύντροφός της. 

Το φετινό καλοκαίρι, όμως, έχει μια ξεχωριστή σημασία, αφού πρόκειται για το πρώτο ταξίδι της μικρής Ξένιας στην Πάρο, κάτι που και οι δύο γονείς φαίνεται να απολαμβάνουν στο μέγιστο, καθώς δημοσιεύουν συχνά φωτογραφίες από τις οικογενειακές τους καλοκαιρινές διακοπές. 

Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο

Ο επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κορούλα του από τις οικογενειακές τους διακοπές, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφάι με εκείνον να κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια, απολαμβάνοντας μια ήρεμη στιγμή μαζί της στο καλοκαιρινό τους καταφύγιο.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με την κόρη του Ξένια, απολαμβάνουν ήρεμες στιγμές στην Πάρο / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με την κόρη του Ξένια, απολαμβάνουν ήρεμες στιγμές στην Πάρο / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Κατερίνα Καινούργιου με την κόρη της Ξένια, καθοδόν για την Πάρο / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Κατερίνα Καινούργιου με την κόρη της Ξένια, καθοδόν για την Πάρο / Φωτογραφία: Instagram.com

Το ζευγάρι βιώνει και απολαμβάνει τους πρώτους μήνες της κοινής ζωής του ως γονείς, με την κόρη τους να είναι η πρώτη προτεραιότητά τους, ενώ επιλέγουν να δημοσιεύουν διακριτικά στιγμιότυπα από τη νέα τους ζωή, δείχνοντας πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους έπειτα από τον ερχομό της.

Το δωμάτιο της μικρής Ξένιας στο σπίτι που διατηρούν οι γονείς της στις Κυκλάδες / Φωτογραφία: Instagram.com

Το δωμάτιο της μικρής Ξένιας στο σπίτι που διατηρούν οι γονείς της στις Κυκλάδες / Φωτογραφία: Instagram.com
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