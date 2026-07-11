Η Μαρίνα Ασλάνογλου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την περίοδο που είχε βρεθεί σε τοξική σχέση στην προσωπική της ζωή, ενώ αποκάλυψε και τον τρόπο που το διαχειρίστηκε.

Όπως είπε αρχικά στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Hello, με αφορμή το νέο θεατρικό της εγχείρημα: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει μια τοξική σχέση», ενώ για το πώς αποφάσισε να το διαχειριστεί, αποκάλυψε ότι: «Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή, ίσως γιατί, ακόμα κι αν βλέπεις πράγματα, τα παραβλέπεις. Όσο μπαίνεις πιο πολύ στη σχέση, συνειδητοποιείς τη συνθήκη. Εκεί πρέπει να έχεις το θάρρος να φύγεις. Καλώς ή κακώς, εγώ το είχα πάντα».

Η Μαρίνα Ασλάνογλου πρόσθεσε ότι: «Δεν άφηνα τις καταστάσεις στο μη περαιτέρω. Έχω τρομερή υπομονή, όμως ξαφνικά κάνω ένα μπαμ και εξαφανίζομαι χωρίς να καταλάβει ο άλλος γιατί και πώς. Δεν το ξανασυζητώ, τελειώνω τη σχέση. Βέβαια, κατά τη διάρκειά της, δίνω τις ευκαιρίες μου, τα σήματά μου, όταν μια συμπεριφορά ή μια πράξη δεν μου αρέσει. Ωστόσο, εάν ο άλλος άνθρωπος συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, φεύγω και δεν κοιτάζω πίσω. Είμαι αγύριστο κεφάλι».

Ενώ σχολίασε επιπρόσθετα ότι ανάλογα με την ηλικία ο καθένας πράττει διαφορετικά μέσα σε μία σχέση, προσπαθώντας να τη σώσει, ανάλογα με τις ανοχές και τις αντοχές του. Για εκείνη: «Αλλιώς ερωτευόμουν και έμπαινα σε μια σχέση στα 20 και αλλιώς στα 30 ή στα 40. Οπότε, ανάλογα με την ηλικία».

Πρόσφατα, η γνωστή ηθοποιός είχε «ανοίξει» την καρδιά της, μιλώντας σε συνέντευξή της για το διαζύγιό της από τον δικηγόρο Δημοσθένη Πέππα, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 8χρονο, πλέον, Κωνσταντίνο. Όπως είχε αναφέρει: «Φυσικά και ήταν σοκαριστική η αλλαγή με το διαζύγιο, καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μου και είχα να δώσω λόγο και σε ένα παιδάκι που είχε μάθει τον μπαμπά με τη μαμά μαζί. Το θέμα είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά του με τον μπαμπά του. Θα είμαστε πάντα οικογένεια. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», είχε πει η Μαρίνα Ασλάνογλου.