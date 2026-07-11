Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος και Αγίας Όλγας Ισαποστόλου.

Η πρώτη σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρως, που πίστεψε στο Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Ανακηρύχθηκε ισαπόστολος για τις μεγάλες υπηρεσίες της προς τη Χριστιανική Εκκλησία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου.

Αγία Ισαπόστολος Όλγα

Αγία Ισαπόστολος Όλγα

Η σκανδιναβικής καταγωγής Χέλγκα (Helga) -Έλγα, σύμφωνα με τους Βυζαντινούς, Όλγα για τους Ρώσους- ανέλαβε τις τύχες του Κράτους των Ρως του Κιέβου (προγόνων των σημερινών Ρώσων και Ουκρανών) μετά τη δολοφονία του συζύγου της Ιγκόρ από τη φυλή των Δρεβλιανών. Πρώτο μέλημά της μετά την ανάληψη της εξουσίας ήταν η εκδίκηση για τον χαμό του συζύγου της, την οποία διέπραξε με μεγάλη αγριότητα.

Στη συνέχεια πολιτεύτηκε με σύνεση και επιδίωξε να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις των Ρως με το Βυζάντιο. Το 957 επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, όπου κατηχήθηκε από τον οικουμενικό πατριάρχη Πολύευκτο και στη συνέχεια βαπτίστηκε χριστιανή με το όνομα Ελένη από τη νονά της Ελένη Λεκαπηνή, σύζυγο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογέννητου.

Η Όλγα πέθανε στις 11 Ιουλίου 969.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Εύφημος*
  • Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα*
  • Όλγα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:12 και θα δύσει στις 20:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 37 λεπτά.

Σελήνη 26 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Αλόγου

Λίγα ζώα έχουν συμβάλει στην ανθρώπινη πρόοδο όσο το άλογο. Από τους αρχαίους νομάδες στις στέπες της Ευρασίας μέχρι τα σύγχρονα ιπποδρόμια, τα άλογα έχουν μεταφέρει εμπορεύματα, έχουν οργώσει χωράφια, έχουν κερδίσει πολέμους και έχουν παρηγορήσει καρδιές. Ακόμη και στον σημερινό κόσμο της υψηλής τεχνολογίας, τα άλογα εξακολουθούν να εργάζονται σε βιολογικές φάρμες, οι έφιπποι δασοφύλακες προστατεύουν την άγρια φύση και τα θεραπευτικά πόνυ φέρνουν χαρά στα νοσοκομεία.

Σε αναγνώριση αυτής της διαρκούς συνεργασίας ανθρώπου και αλόγου, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το ψήφισμα 79/291 στις 3 Ιουνίου 2025, ανακηρύσσοντας την 11η Ιουλίου, Παγκόσμια Ημέρα Αλόγου (World Horse Day). Το ψήφισμα καλεί τις κυβερνήσεις, τα σχολεία, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να γιορτάσουν τον ρόλο των αλόγων και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον σύγχρονο κόσμο.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: τα στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) για το 2023 καταμετρούν περίπου 60,8 εκατομμύρια άλογα παγκοσμίως, αν και άνισα κατανεμημένα. Οι ΗΠΑ έχουν 2,41 εκατομμύρια άλογα και πόνυ σε περισσότερες από 63.000 φάρμες (απογραφή 2022), ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα κοπάδι περίπου 7 εκατομμυρίων ιπποειδών και 800.000 θέσεις εργασίας στην εκτροφή, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Στη Μογγολία, στην οποία οφείλεται η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Αλόγου, τα άλογα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής - με 3,4 εκατομμύρια άλογα για 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Πέρα από τον αθλητισμό και τη βιομηχανία, τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα μουλάρια είναι ζωτικής σημασίας για την αγροτική ζωή: μια κοινή μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH) και του FAO εκτιμά ότι 112 εκατομμύρια ιπποειδή που απασχολούνται σε διάφορες εργασίες στηρίζουν τα μέσα διαβίωσης περίπου 600 εκατομμυρίων ανθρώπων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τα ζώα αυτά μεταφέρουν νερό, μεταφέρουν σοδειές και στηρίζουν καθημερινά τις οικογένειες.

Αλλά οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα άλογα γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το 2024 ήταν το πρώτο πλήρες έτος με παγκόσμιες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό αυξάνει τη θερμική καταπόνηση τόσο για τα άλογα εργασίας όσο και για τα αθλητικά άλογα. Από τις λωρίδες ψύξης στις ολυμπιακές εκδηλώσεις μέχρι τα νέα παγκόσμια πρότυπα ευζωίας, η προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα είναι πλέον απαραίτητη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλόγου είναι κάτι περισσότερο από μια γιορτή - είναι μια έκκληση για την προστασία μιας από τις παλαιότερες συνεργασίες της ανθρωπότητας, η οποία εξακολουθεί να μας βοηθά να τραφούμε, να στηρίζουμε τις οικονομίες μας και να ανεβάζουμε το ηθικό μας.

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