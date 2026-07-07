Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.

Η Κυριακή είχε γονείς τον Δωρόθεο και την Ευσεβία, οι οποίοι ήταν άτεκνοι. Μετά από προσευχές των γονιών της προς το Θεό γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, ημέρα Κυριακή.

Η Αγία Κυριακή

Η Αγία Κυριακή

Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (284-305) οι γονείς της μαρτύρησαν για την πίστη τους. Η Κυριακή εστάλη στον Καίσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον άρχοντα της Βιθυνίας Ιλαριανό, που της υπενθύμισε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια.

Η παρθένος του απήντησε υπερήφανα ότι δεν δίνει την παραμικρή αξία στην ομορφιά και ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η πίστη της στον Χριστό.

Εξοργισμένος ο Ιλαριανός διέταξε να τη βασανίσουν και κατόπιν να την αποκεφαλίσουν. Αλλά προτού επιπέσει το σπαθί του δήμιου στο κεφάλι της, η Κυριακή παρέδωσε το πνεύμα και πέρασε στην αιωνιότητα.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ, Κούλα
  • Οδυσσέας

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:09 και θα δύσει στις 20:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 41 λεπτά.

Σελήνη 21.7 ημερών

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