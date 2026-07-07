Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.
Η Κυριακή είχε γονείς τον Δωρόθεο και την Ευσεβία, οι οποίοι ήταν άτεκνοι. Μετά από προσευχές των γονιών της προς το Θεό γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, ημέρα Κυριακή.
Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (284-305) οι γονείς της μαρτύρησαν για την πίστη τους. Η Κυριακή εστάλη στον Καίσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον άρχοντα της Βιθυνίας Ιλαριανό, που της υπενθύμισε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια.
Η παρθένος του απήντησε υπερήφανα ότι δεν δίνει την παραμικρή αξία στην ομορφιά και ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η πίστη της στον Χριστό.
Εξοργισμένος ο Ιλαριανός διέταξε να τη βασανίσουν και κατόπιν να την αποκεφαλίσουν. Αλλά προτού επιπέσει το σπαθί του δήμιου στο κεφάλι της, η Κυριακή παρέδωσε το πνεύμα και πέρασε στην αιωνιότητα.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ, Κούλα
- Οδυσσέας
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