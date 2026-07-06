Σπυροπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι του γιου της

Η τούρτα - υπερπαραγωγή

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Γενέθλια για τον γιο τους, Βασίλη - Το εντυπωσιακό πάρτι

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Νέες φωτογραφίες από το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων του μικρότερου γιου της, Βασίλη, ανήρτησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος διοργάνωσαν ένα event -υπερπαραγωγή για να γιορτάσουν τα δύο έτη ζωής του μικρού τους “Billy”. Το πάρτι έγινε σε ένα από τα μαγαζιά του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου στη Βούλα, και η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας είχαν φροντίσει κάθε λεπτομέρεια, ώστε οι μικροί καλεσμένοι να περάσουν μια αξέχαστη ημέρα.

Το πάρτι είχε θέμα το αγαπημένο παιδικό πρόγραμμα Cocomelon, ενώ πολύ εντυπωσιακές ήταν η πολύχρωμη διακόσμηση, οι συνθέσεις με μπαλόνια και η διώροφη τούρτα, που «έκλεψε» την παράσταση. 

«Δύο χρόνια γεμάτα χαμόγελα, αγκαλιές και αμέτρητη αγάπη♥️ Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι ήταν κοντά μας και έκαναν τα 2α γενέθλια του Billy τόσο ξεχωριστά», έγραψε στην ανάρτησή της η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Δες τη νέα ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου:

Ο μικρός Βασίλης γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024 και είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Το ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο, τον Βλάσση, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς της στην οικογένειά της και στην ανατροφή των παιδιών της. Δεν έχει κρύψει μάλιστα τη βαθιά χαρά και συγκίνηση που της έχει προσφέρει ο ρόλος της μητέρας.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ
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