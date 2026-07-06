Γιώργος Μαζωνάκης: Μας δείχνει τον κήπο του - «Αγρότης μόνος ψάχνει»

Τα σχόλια «έπεσαν βροχή» κάτω από την ανάρτηση

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Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα μιλήσω για όσα δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα»

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράζεται αρκετές στιγμές της καθημερινότητας και της ζωής του με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τα social media. Οι περισσότερες αναρτήσεις του ωστόσο, είναι χιουμοριστικές ή αινιγματικές!

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα μιλήσω για όσα δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα»

Αυτή τη φορά ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα στα οποία τον βλέπουμε να  φροντίζει τον κήπο του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνόδευσε τις εικόνες με την εξής λεζάντα «Αγρότης μόνος ψάχνει»  και όπως αναμενόταν, τα σχόλια «έπεσαν βροχή» κάτω από την ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη από τον κήπο του:

«Στη ζωή με διέκρινε μια ευγένεια η οποία παραλίγο να με καταστρέψει»

Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής αποκάλυψε μέσα από το Instagram ότι σύντομα σκοπεύει να τοποθετηθεί για ζητήματα, για τα οποία δεν έχει εκφράσει μέχρι στιγμής τη γνώμη του.

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…» είπε.

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