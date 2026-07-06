Release Athens: Garbage και Moby με νοσταλγία και πολύ clubbing!

Οι Pale Blue Eyes υποδέχθηκαν το κοινό που γέμισε την Πλατεία Νερού

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Release Athens: Garbage Και Moby Με Νοσταλγία & Clubbing
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Ο Ιούλιος ξεκίνησε δυνατά στην Πλατεία Νερού με μία από τις πιο γεμάτες και χορευτικές βραδιές του φεστιβάλ.

Τη σκηνή άνοιξαν οι Pale Blue Eyes, indie συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2020 στο παραθαλάσσιο Devon της Αγγλίας από τους νιόπαντρους τότε Matt και Lucy Board και τον μπασίστα τους Aubrey Simpson. Το όνομα του συγκροτήματος είναι τίτλος τραγουδιού των Velvet Underground, για τους οποίους είχε πει ο David Bowie πως εφηύραν τη μοντέρνα μουσική.

PALE BLUE EYES ΚΑΙ GARBAGE ΜΕ ΛΕΖΑΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 

 PALE BLUE EYES/ ΕΥΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ

Αυτό το στυλ μουσικής ακολουθεί και η νέα βρετανική μπάντα, που με ελαφριά σοφιστικέ pop διάθεση υποδέχθηκε το κοινό, που πέρασε τις πόρτες του φεστιβάλ αρκετά νωρίς.

Ακολούθησαν οι Garbage στο ίσως πιο γεμάτο support live που έχω πετύχει. Το κοινό πήγε τόσο για να δει Garbage, όσο και Moby. Η Shirley Manson ξεκίνησε λέγοντας πως είναι θαύμα που και τα δύο ονόματα έχουν καταφέρει να επιβιώσουν κάνοντας αυτό που αγαπούν από τα ‘90ς έως σήμερα, καθώς η μουσική βιομηχανία έχει τα θέματά της και μία μουσική καριέρα δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, δολάρια, ευρώ και λίρες, όπως τη φανταζόμαστε. Εκθείασε την ελληνική φιλοξενία, σίγουρη βέβαια πως ανάμεσά μας ζουν και κάποιοι ενοχλητικοί τύποι (a*#@oles) -αυτό, Shirley, το ξέρουμε εμείς καλύτερα, που χορταίνουμε καθημερινά ευγένεια στους αθηναϊκούς δρόμους και όχι μόνο.

PALE BLUE EYES ΚΑΙ GARBAGE ΜΕ ΛΕΖΑΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 

GARBAGE/ ΕΥΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ

Το θυμωμένο αυτό κορίτσι έχει αφήσει τον χρόνο να περάσει φυσικά από πάνω του... από άποψη. Την ίδια στιγμή δεν έχει χάσει το νεανικό του συναίσθημα που βγάζει ακόμα κομματάρες. Γιατί το να αισθάνεσαι ακόμα προδομένη από το αγόρι που σε κεράτωσε κάποιες δεκαετίες πριν ενέχει κάτι βαθιά ρομαντικό, που οι περισσότεροι έχουμε σταματήσει να νιώθουμε μέσα στον κοινωνικό κομφορμισμό της εποχής και της ηλικίας. Και η τέχνη, καλώς ή κακώς, που αγγίζει το κοινό, κάπως έτσι γεννιέται.

Και τότε βγήκε ο Moby. Χοροπηδώντας από άκρη σε άκρη κατά μήκος της σκηνής, χόρεψε στον ρυθμό των κομματιών του, όπως κι εμείς. Μας είπε πως ξεκίνησε από κιθαρίστας σε punk rock συγκρότημα -ψάξαμε και το βρήκαμε, είναι οι Vatican Commandos (?!)- κι έπαιξε κιθάρα και bongos, για να μην πηγαίνει μόνο πάνω κάτω στη σκηνή. Είναι κι έξυπνος, γιατί αντί να επικεντρωθεί στον εαυτό του, έφερε γυναικείες φωνάρες που μάγεψαν.

Release Athens: Garbage και Moby με νοσταλγία και πολύ clubbing!

MOBY/ RELEASE ATHENS FESTIVAL

Release Athens: Garbage και Moby με νοσταλγία και πολύ clubbing!

MOBY/ RELEASE ATHENS FESTIVAL

Τι μουσικάρες έχει γράψει πάντως ο τύπος! Όλο το σετ άνετα έβγαζε ολόκληρη clubbing βραδιά. Έχει γράψει εν τω μεταξύ κι άλλα αγαπημένα τραγούδια, που δε χώρεσαν στο live, πράγμα που δείχνει πόσα καλά κομμάτια έχει βγάλει τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς ουσιαστικό διάλειμμα στην καριέρα του.

Το κοινό πραγματικά χόρεψε και η μουσική κύλησε μέσα στο σώμα είτε άρεσε είτε όχι σε όλους ο μουσικός Richard Melville Hall, κατά κόσμον Moby.

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