Μαρία Σολωμού: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές στην Ύδρα

H ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.07.26 , 18:03 Αναγνωστόπουλος - Ζαμπέτογλου: Επίσημα στον ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση
06.07.26 , 18:00 Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας - Μήνυμα 112 για εκκένωση προς Άνω Φανάρι
06.07.26 , 17:47 Μαρία Σολωμού: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές στην Ύδρα
06.07.26 , 17:38 Baywatch: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα οι πρωταγωνιστές της σειράς
06.07.26 , 17:35 Ιωάννα Τούνη: «Έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικ κιτρινιάρικες εκπομπές»
06.07.26 , 17:05 Πάρνηθα: Γυναίκα έπεσε σε γκρεμό κοντά στο Μπάφι
06.07.26 , 17:01 Moυτσινάς- Σαμαρά: Η «διαφωνία» τους σε ταξίδι τους στη Ρώμη
06.07.26 , 17:00 Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα
06.07.26 , 16:52 Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη Μαστροκώστα - Τραϊανού αποφοίτησε από το σχολείο
06.07.26 , 16:35 Πού οφείλονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια - Τι εξετάζει η ΕΕ
06.07.26 , 16:25 Χαραλαμπούδη: Η κόρη της και ο λόγος που η ηθοποιός έχασε τον ύπνο της
06.07.26 , 16:25 Citroen Racing Formula E: Διάκριση στον διπλό αγώνα της Σανγκάης
06.07.26 , 16:23 Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες
06.07.26 , 16:10 «Η μνήμη του δολοφόνου»: Διαθέσιμη On Demand έως και τις 19 Ιουλίου
06.07.26 , 16:00 Η Μαρία Αντωνά πιο sexy από ποτέ - Ξεκίνησαν διακοπές με τον Γιώργο Λιάγκα
Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη Μαστροκώστα - Τραϊανού αποφοίτησε από το σχολείο
Πάρνηθα: Γυναίκα έπεσε σε γκρεμό κοντά στο Μπάφι
Καιρός: Έρχεται καύσωνας και στην Ελλάδα - Πού θα σημειωθούν 40αρια
Θανάσης Αντετοκούνμπο - Κάτια: Βίντεο από το πάρτι μετά τον γάμο τους!
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Η Μαρία Αντωνά πιο sexy από ποτέ - Ξεκίνησαν διακοπές με τον Γιώργο Λιάγκα
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε ένα μέρος από τη συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στην εκπομπή Buongiorno

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Μετά την Κέρκυρα η Μαρία Σολωμού  πήγε στην Ύδρα για να συνεχίσει τις διακοπές της. 

Μαρία Σολωμού: Βόλτα στην Αθήνα με τέλειο bomber και φόρμες

Η ηθοποιός την οποία και έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές: S1ngles, Κάτι χωρισμένα παλικάρια, Μάνα εξ’ ουρανού, Ονειροπαγίδα και άλλες, επισκέφθηκε την «Η Αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού», παρέα με μία φίλη της και αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στην προσωπική της σελίδα στο Instagram, πέρασε υπέροχα. 

 

 


Η ηθοποιός απόλαυσε τη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία και περπάτησε στα σοκάκια και χαλάρωσε από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. Η Μαρία σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες που δημοσίευσε έβαλε λεζάντες που έδειχναν πόσο “μαγικά” περνάει.

Μαρία Σολωμού: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές στην Ύδρα


Η ηθοποιός η οποία και είχε αρκετά χρόνια σχέση με τον Mente Fuerte έχει δηλώσει πλέον πως είναι μόνη!  Η ίδια, τώρα που ο γιος της Αλέξανδρος, τον οποίο απέκτησε από τη σχέση της με τον Μάριο Αθανασίου, είναι πλέον ενήλικας η ίδια έχει βρει χρόνο για τον εαυτό της και ρουφάει τη ζωή μέχρι την τελευταία της σταγόνα. 

Η Μαρία άλλωστε σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε παραδεχτεί πως όταν το παιδί είναι μικρό η κούραση του γονιού είναι μεγάλη. 

Μαρία Σολωμού: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές στην Ύδρα


Η ίδια είχε μοιραστεί μια σπάνια throwback φωτογραφία από το 2005, όταν ο γιος της ήταν μόλις 3 μηνών, περιγράφοντας τα συναισθήματά της με τις εξής λέξεις: «Κούραση, πανικός, νεύρα, συγκίνηση, αϋπνία, αγάπη, αβεβαιότητα, άγνοια». 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top