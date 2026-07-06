Δείτε ένα μέρος από τη συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στην εκπομπή Buongiorno

Μετά την Κέρκυρα η Μαρία Σολωμού πήγε στην Ύδρα για να συνεχίσει τις διακοπές της.

Η ηθοποιός την οποία και έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές: S1ngles, Κάτι χωρισμένα παλικάρια, Μάνα εξ’ ουρανού, Ονειροπαγίδα και άλλες, επισκέφθηκε την «Η Αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού», παρέα με μία φίλη της και αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στην προσωπική της σελίδα στο Instagram, πέρασε υπέροχα.



Η ηθοποιός απόλαυσε τη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία και περπάτησε στα σοκάκια και χαλάρωσε από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. Η Μαρία σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες που δημοσίευσε έβαλε λεζάντες που έδειχναν πόσο “μαγικά” περνάει.



Η ηθοποιός η οποία και είχε αρκετά χρόνια σχέση με τον Mente Fuerte έχει δηλώσει πλέον πως είναι μόνη! Η ίδια, τώρα που ο γιος της Αλέξανδρος, τον οποίο απέκτησε από τη σχέση της με τον Μάριο Αθανασίου, είναι πλέον ενήλικας η ίδια έχει βρει χρόνο για τον εαυτό της και ρουφάει τη ζωή μέχρι την τελευταία της σταγόνα.

Η Μαρία άλλωστε σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε παραδεχτεί πως όταν το παιδί είναι μικρό η κούραση του γονιού είναι μεγάλη.



Η ίδια είχε μοιραστεί μια σπάνια throwback φωτογραφία από το 2005, όταν ο γιος της ήταν μόλις 3 μηνών, περιγράφοντας τα συναισθήματά της με τις εξής λέξεις: «Κούραση, πανικός, νεύρα, συγκίνηση, αϋπνία, αγάπη, αβεβαιότητα, άγνοια».