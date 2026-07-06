Τις δύσκολες ώρες που πέρασε όταν άφησε την κόρη της στην κατασκήνωση για πρώτη φορά περιέγραψε η «5 minute mum», Έλενα Χαραλαμπούδη.

«Έπαθα μια τρομερή νίλα πριν την κατασκήνωση. Δεν το περίμενα για μένα. Μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο που το έπαθα αυτό. Δεν κοιμόμουν για μιάμιση εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνεις... Έχεις δυνατότητα επικοινωνίας με το παιδί, ένα τηλέφωνο», εξομολογήθηκε η κωμική ηθοποιός στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς νωρίς».

Βέβαια. η ίδια τόνισε πως από κάποια ηλικία και μετά- τώρα η κόρη της είναι 8 χρόνων- πρέπει να συμβαίνει. «Εμένα όταν οι γονείς μου μας άφηναν με τον παππού και τη γιαγιά κι έρχονταν το Σαββατοκύριακο και μας βλέπανε, δεν υπήρχαν τηλέφωνα», εξήγησε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε με χιούμορ ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, ξυπνούσε τον σύζυγό της, Λάζαρο, στις 2 τα ξημερώματα. «Την πρώτη μέρα που την αφήσαμε και φύγαμε και ήταν στην κατασκήνωση και είπαμε γεια σου και την είδαμε πίσω από τα κάγκελα, εγώ πήγα για πρόβα, τέλος πάντων, και αυτά, και γύρισα αργά και ο Λάζαρος κοιμότανε, παιδιά, απ' τις 22:30. Λέω "πω πω, για το παιδί σου; Σήκω!" Τον ξύπνησα, άνοιξα το φως», περιέγραψε.

Ακόμη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο που έγινε γνωστή μέσα από το 5 Minute Mom, αποκαλύπτοντας ότι στην αρχή ένιωσε πως κάποιοι από τον χώρο του θεάτρου την αντιμετώπισαν με επιφύλαξη, θεωρώντας πως ήταν περισσότερο δημιουργός περιεχομένου παρά ηθοποιός. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι εξακολουθεί να θέλει να αποδεικνύει την αξία της ως ηθοποιός, παρά τις σημαντικές δουλειές που έχει ήδη κάνει.

Η ίδια υπογράμμισε πως δεν πιστεύει στους διαχωρισμούς ανάμεσα σε «ποιοτικούς» και «εμπορικούς» καλλιτέχνες. Όπως είπε, σημασία έχει να κάνει κανείς τη δουλειά του με ειλικρίνεια, γνώση και διάθεση να δοκιμάζεται σε νέες εμπειρίες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια μίλησε για τη διαδραστική παράσταση «Πριν και μετά τα παιδιά». Όπως εξήγησε, η παράσταση βασίζεται στη συμμετοχή του κοινού και εξερευνά, με χιούμορ, τις εμπειρίες τόσο των ανθρώπων που έχουν παιδιά όσο και εκείνων που δεν έχουν ή δεν επιθυμούν να αποκτήσουν.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από τον Δεκέμβριο θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Μαρία Κίτσου στην εμβληματική κωμωδία «Η Κατάρα της Ίρμα Βεπ» στο Θέατρο Ζήνα. Πρόκειται για ένα έργο με οκτώ ρόλους που ερμηνεύονται από μόλις δύο ηθοποιούς και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με δύο γυναίκες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Κλείνοντας, η Έλενα Χαραλαμπούδη δήλωσε πως αισθάνεται ιδιαίτερα ευγνώμων που βρίσκεται σε μια περίοδο της ζωής της που μπορεί να επιλέγει τις συνεργασίες της. Τόνισε ότι δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο, καθώς η επιτυχία δεν είναι μόνιμη, γι' αυτό και προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία με χαρά και δημιουργικότητα.