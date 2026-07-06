Σπασμένος θερμοσίφωνας, υγρασία στο ταβάνι, χαλασμένα καλώδια – κι όμως ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται; Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής;
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της τι ισχύει, με βάση τον Αστικό Κώδικα, όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο.
Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση:
- Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.
- Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
- Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).
Αν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:
Γραπτή ειδοποίηση
Ζητήστε εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο).
Αναφέρετε καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.
Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου
Αν είναι επείγουσα ανάγκη (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.
Αναστολή ενοικίου / καταγγελία
Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
Σημαντικά σημεία:
- Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.
- Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.
- Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές, μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/
Τel : 210-8817730
Web: www.eeke.gr
e-mail: info@eeke.gr
fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/