Σπασμένος θερμοσίφωνας, υγρασία στο ταβάνι, χαλασμένα καλώδια – κι όμως ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται; Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της τι ισχύει, με βάση τον Αστικό Κώδικα, όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο.

Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση:

Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.

Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

Αν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Γραπτή ειδοποίηση

Ζητήστε εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο).

Αναφέρετε καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.

Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

Αν είναι επείγουσα ανάγκη (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αναστολή ενοικίου / καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Σημαντικά σημεία:

Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.

Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.

Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές, μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

Τel : 210-8817730

Web: www.eeke.gr

e-mail: info@eeke.gr

fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/