Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες

Χρήσιμος οδηγός από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

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Σπασμένος θερμοσίφωνας, υγρασία στο ταβάνι, χαλασμένα καλώδια – κι όμως ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται; Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της τι ισχύει, με βάση τον Αστικό Κώδικα, όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο.

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου

Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση:

  • Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.
  • Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
  • Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

 Αν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Γραπτή ειδοποίηση

Ζητήστε εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο).
Αναφέρετε καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.

Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

Αν είναι επείγουσα ανάγκη (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αναστολή ενοικίου / καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Σημαντικά σημεία:

  • Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.
  • Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.
  • Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές, μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/
Τel : 210-8817730
Web: www.eeke.gr
e-mail: info@eeke.gr
fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/

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