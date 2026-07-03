Τι είχε πει το ζευγάρι πριν έναν χρόνο σε συνέντευξή του στο Breakfast@Star

Τον Σάκη Κατσούλη να μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του απαθανάτισε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Ο επιχειρηματίας και πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχει τοποθετημένο στο στήθος του ένα εργονομικό μάρσιπο και δείχνει να απολαμβάνει τις στιγμές με το μοναχοπαίδι του.

Η Μαριαλένα συγκινημένη δημοσίευσε μία φωτογραφία τους στα social media γράφοντας κάτω από τη λεζάντα.

«Τα κάνει όλα και συμφέρει» τόνισε προσθέτοντας μία πορτοκαλί καρδιά.



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Σάκη Κατσούλη να ασχολείται ενεργά με το παιδί του. Πατέρας και γιος περνάνε αρκετό χρόνο μαζί. Πριν από λίγες μέρες μάλιστα ο σύντροφος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μία φωτογραφία που τον έδειχνε να τρώει πρωϊνό έχοντας για παρέα τον γιο του.

Η Μαριαλένα και ο Σάκης υπήρξαν ζευγάρι για δύο χρόνια την περίοδο 2019-2021. Οι δυο τους χώρισαν όμως μετά από λίγους μήνες τα ξαναβρήκαν και πριν από λίγες μέρες έφεραν στον κόσμο τον γιο τους.

Πριν από λίγο καιρό η Μαριαλένα είχε εξομολογηθεί στους διαδικτυακούς της φίλους πως ο γιος της όταν γεννήθηκε παρουσίασε ίκτερο και έπρεπε να μπει στο μπλε φως!

«Ο μπεμπίνος εμφάνισε λίγο ίκτερο, γι’ αυτό χρειάστηκε να κάνει φωτοθεραπεία για λίγες μέρες. Ευτυχώς όλα πήγαν τέλεια και πέρασε πολύ γρήγορα” είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι έχει αφήσει πίσω τις δύσκολες στιγμές και επικεντρώνεται μόνο στα ευχάριστα που θα έρθουν.