Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας κοντά στα διόδια της εθνικής οδού

Μήνυμα από το 112 – Κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.07.26 , 21:30 Κλήρωση Eurojackpot 3/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
03.07.26 , 21:18 Φωτιά σε σκάφος ανοιχτά της Αναβύσσου - Τι είπαν στο STAR οι επιβαίνοντες
03.07.26 , 21:06 5 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά!
03.07.26 , 21:02 Ποια ηθοποιός σκέφτεται να βγάλει δίπλωμα οδήγησης στα 52;
03.07.26 , 20:35 Chery Park: Tο πρώτο ανοιχτό φεστιβάλ της Chery
03.07.26 , 20:30 Μαϊμού λογιστές ζούσαν με Rolex, χρυσές λίρες και δεσμίδες - Εικόνες
03.07.26 , 20:20 Βίντεο ντοκουμέντο: Ο εμπρηστής στη Θεσσαλονίκη ενώ βάζει φωτιά!
03.07.26 , 20:08 Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
03.07.26 , 19:44 ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πληρωμή επιδομάτων - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
03.07.26 , 19:25 Σούπερ μάρκετ: Μυστήριο με τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές
03.07.26 , 19:00 OMODA & JAECOO: Το νέο σύστημα στάθμευσης από το μέλλον
03.07.26 , 18:34 Καραλής: «Μου δίνει κίνητρο να αγωνίζομαι στην Ελλάδα, θέλω να κερδίσω»
03.07.26 , 18:30 Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας κοντά στα διόδια της εθνικής οδού
03.07.26 , 18:03 H Σεμίνα Διγενή κρατάει αγκαλιά τον εαυτό της μωρό!
03.07.26 , 17:49 Το Breakfast@Star ολοκληρώνει την πορεία του στο πρόγραμμα του Star
Σπυροπούλου: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Βίντεο ντοκουμέντο: Ο εμπρηστής στη Θεσσαλονίκη ενώ βάζει φωτιά!
Κηδεία Λεβέντη: «Δεν ήμουν βιολογικό του παιδί, αλλά ήταν ο πατέρας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία korinthos.tv
φωτιά Σπαθοβούνι
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας κοντά στα διόδια Κορίνθου – Τριπόλεως, εκδηλώθηκε μετά τις 16:00.
  • Ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν μέσω 112 να είναι σε ετοιμότητα.
  • 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα συμμετέχουν στην κατάσβεση, με 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.
  • Η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) παρακολουθεί την κατάσταση και συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας κοντά στα διόδια της εθνικής οδού Κορίνθου – Τριπόλεως.

 

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση, με τους ισχυρούς ανέμους που πλέουν στην περιοχή να ευνοούν την  εξάπλωσή της.  

 

Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πλέον ενισχυθεί. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην κατάσβεσή της συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top