Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας κοντά στα διόδια της εθνικής οδού Κορίνθου – Τριπόλεως.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση, με τους ισχυρούς ανέμους που πλέουν στην περιοχή να ευνοούν την εξάπλωσή της.
Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 3, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πλέον ενισχυθεί. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην κατάσβεσή της συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.