Μια φωτογραφία με την κόρη της, Μελίτα, ήταν αρκετή για να ανησυχήσει τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Χατζίδου, καθώς η μικρή εμφανίστηκε να φορά ειδική μάσκα εισπνοών.

Η τραγουδίστρια, που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της ημέρες μαζί με την οικογένειά της, μοιράστηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία, η Μελίτα κάνει τη θεραπεία της, με τη μητέρα της να γράφει τρυφερά: «Καρδούλα μου».

Η εικόνα προκάλεσε εύλογη ανησυχία στους followers της Ελένης Χατζίδου, οι οποίοι θέλησαν να μάθουν τι είχε συμβεί στη μικρή.

Η ίδια, θέλοντας να καθησυχάσει τον κόσμο, επανήλθε με νέα ανάρτηση, αυτή τη φορά καθ’ οδόν προς την παραλία, και εξήγησε τι συμβαίνει με την υγεία της κόρης της.

«Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας... Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές! Έχει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό της και πρέπει να κάνουμε μάσκες 4 φορές την ημέρα… Παρόλα αυτά η διάθεσή της δε χαλάει με τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά την περιπέτεια που αντιμετωπίζει αυτές τις ημέρες, η μικρή Μελίτα φαίνεται πως διατηρεί την καλή της διάθεση και συνεχίζει κανονικά τις καλοκαιρινές της στιγμές μαζί με τους γονείς της.