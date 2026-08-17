Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers

Η εξήγηση για τη μάσκα που φόρεσε η κόρη της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου ανησύχησε τους followers της με φωτογραφία της κόρης της, Μελίτας, που φορούσε μάσκα εισπνοών.
  • Η Μελίτα έχει αναπνευστικό πρόβλημα και χρειάζεται θεραπεία 4 φορές την ημέρα.
  • Η Χατζίδου καθησύχασε τους διαδικτυακούς της φίλους με νέα ανάρτηση, εξηγώντας την κατάσταση της υγείας της κόρης της.
  • Παρά τις δυσκολίες, η Μελίτα διατηρεί καλή διάθεση και απολαμβάνει το καλοκαίρι με την οικογένειά της.

Μια φωτογραφία με την κόρη της, Μελίτα, ήταν αρκετή για να ανησυχήσει τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Χατζίδου, καθώς η μικρή εμφανίστηκε να φορά ειδική μάσκα εισπνοών.

Η τραγουδίστρια, που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της ημέρες μαζί με την οικογένειά της, μοιράστηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία, η Μελίτα κάνει τη θεραπεία της, με τη μητέρα της να γράφει τρυφερά: «Καρδούλα μου».

Ελένη Χατζίδου: Φωτογραφίες από το υπέροχο καλοκαίρι με την οικογένειά της

Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers

Η εικόνα προκάλεσε εύλογη ανησυχία στους followers της Ελένης Χατζίδου, οι οποίοι θέλησαν να μάθουν τι είχε συμβεί στη μικρή.

Η ίδια, θέλοντας να καθησυχάσει τον κόσμο, επανήλθε με νέα ανάρτηση, αυτή τη φορά καθ’ οδόν προς την παραλία, και εξήγησε τι συμβαίνει με την υγεία της κόρης της.

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Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers

«Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας... Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές! Έχει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό της και πρέπει να κάνουμε μάσκες 4 φορές την ημέρα… Παρόλα αυτά η διάθεσή της δε χαλάει με τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά την περιπέτεια που αντιμετωπίζει αυτές τις ημέρες, η μικρή Μελίτα φαίνεται πως διατηρεί την καλή της διάθεση και συνεχίζει κανονικά τις καλοκαιρινές της στιγμές μαζί με τους γονείς της.

Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers

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