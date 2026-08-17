Μια φωτογραφία με την κόρη της, Μελίτα, ήταν αρκετή για να ανησυχήσει τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Χατζίδου, καθώς η μικρή εμφανίστηκε να φορά ειδική μάσκα εισπνοών.
Η τραγουδίστρια, που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της ημέρες μαζί με την οικογένειά της, μοιράστηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία, η Μελίτα κάνει τη θεραπεία της, με τη μητέρα της να γράφει τρυφερά: «Καρδούλα μου».
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Η εικόνα προκάλεσε εύλογη ανησυχία στους followers της Ελένης Χατζίδου, οι οποίοι θέλησαν να μάθουν τι είχε συμβεί στη μικρή.
Η ίδια, θέλοντας να καθησυχάσει τον κόσμο, επανήλθε με νέα ανάρτηση, αυτή τη φορά καθ’ οδόν προς την παραλία, και εξήγησε τι συμβαίνει με την υγεία της κόρης της.
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«Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας... Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές! Έχει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό της και πρέπει να κάνουμε μάσκες 4 φορές την ημέρα… Παρόλα αυτά η διάθεσή της δε χαλάει με τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Παρά την περιπέτεια που αντιμετωπίζει αυτές τις ημέρες, η μικρή Μελίτα φαίνεται πως διατηρεί την καλή της διάθεση και συνεχίζει κανονικά τις καλοκαιρινές της στιγμές μαζί με τους γονείς της.
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