Χέιντεν Πανετιέρ: Η καρδιά της «πρόδωσε» την ηθοποιό στα 36 της χρόνια!

Η τραγική σύμπτωση με τον θάνατο του αδερφού της

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 36 ετών, λίγες ημέρες πριν τα 37α γενέθλιά της.
  • Ο θάνατός της συνέβη στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου είχε μεταβεί με τον σύντροφό της.
  • Η ανακοπή καρδιάς έρχεται μετά την απώλεια του αδελφού της, Τζάνσεν, που πέθανε από καρδιομεγαλία το 2023.
  • Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ υπάρχει υποψία για υπερβολική δόση.
  • Η Πανετιέρ είχε μιλήσει για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και την επιλόχεια κατάθλιψη που αντιμετώπιζε.

Ανακοπή καρδιάς υπέστη η Χέιντεν Πανετιέρ, αφήνοντας την τελευταία της πνοή σε ηλικία 36 ετών, σε μια τραγική παράλληλη μοίρα με τον αδελφό της, Τζάνσεν, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή επίσης από πρόβλημα στην καρδιά.

Ο 28χρονος αδελφός της είχε πεθάνει τον Φεβρουάριο του 2023 από καρδιομεγαλία και επιπλοκές στην αορτική βαλβίδα. Τώρα, η 36χρονη ηθοποιός προδόθηκε από τη δική της καρδιά, ελάχιστες ημέρες πριν συμπληρώσει το 37ο έτος της ηλικίας της.

Η Χέιντεν Πανετιέρ στην πρεμιέρα του Scream 6 στη Νέα Υόρκη το 2023

Η Χέιντεν Πανετιέρ στην πρεμιέρα του Scream 6 στη Νέα Υόρκη το 2023 /Φωτογραφία AP/Evan Agostini

Η κλήση στην Άμεση Δράση και οι προσπάθειες ανάνηψης

Το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026 στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου η πρωταγωνίστρια είχε μεταβεί από το Λος Άντζελες με τον σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον. 

Θλίψη στο Χόλιγουντ: Έφυγε από τη ζωή στα 36 της χρόνια η Χέιντεν Πανετιέρ

Αστυνομικός εκπρόσωπος περιέγραψε το χρονικό της επέμβασης στο Judson Mill Lofts στη Dailymail η οποία αναφέρει ως αιτία θανάτου την ανακοπή καρδιάς: «Στις 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:51, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομίας του Γκρίνβιλ, συνοδευόμενοι από προσωπικό των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας, ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για γυναίκα χωρίς ανταπόκριση στο Judson Mill Lofts, στη διεύθυνση 701 Easley Bridge Road».

Η Χέιντεν Πανετιέρ ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο διάσημο MET Gala το 2014

Η Χέιντεν Πανετιέρ ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο διάσημο MET Gala το 2014 /Φωτογραφία AP Images/Charles Sykes

Σχετικά με την εξέλιξη στο σημείο, ο εκπρόσωπος συμπλήρωσε: «Κατά την άφιξή τους παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, το άτομο, το οποίο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Χέιντεν Πανετιέρε, διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο. Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Αστυνομίας του Γκρίνβιλ σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ. Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτες συνθήκες. Ένας γνωστός της κυρίας Πανετιέρε πραγματοποίησε την κλήση στο 911. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες που μπορούν να δημοσιοποιηθούν».

Παράλληλα το TMZ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατός της να προήλεθε απο υπερβολική δόση.

Το βαρύ πλήγμα από την απώλεια του αδερφού της και η κόρη της

Η Πανετιέρε δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον θάνατο του αδελφού της, Τζάνσεν. Σε δηλώσεις της είχε αναφερθεί στο συναισθηματικό της αδιέξοδο: «Η καρδιά μου θα είναι πάντα ραγισμένη γι’ αυτό. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσω την απώλειά του».

Η απώλεια της Χέιντεν Πανετιέρ συγκλόνισε το Χόλιγουντ!

Η απώλεια της Χέιντεν Πανετιέρ συγκλόνισε το Χόλιγουντ! /Φωτογραφία AP Images/Andy Kropa

Παράλληλα, η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τα θέματα εθισμού, την επιλόχεια κατάθλιψη και την απόφαση να αναλάβει την επιμέλεια της 11χρονης κόρης τους, Κάγια, ο πρώην σύντροφός της, Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

Σε τοποθέτησή της είχε αναφέρει για τη στάση του κόσμου: «Η ιδέα ότι κάποιος θα πίστευε πως απλώς θα έδινα το παιδί μου και θα ήμουν εντάξει με αυτό είναι σπαρακτική και δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια».

Εξηγώντας τους λόγους αυτής της επιλογής, η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Αντιμετώπιζα προβλήματα ψυχικής υγείας και άγχους, καθώς και επιλόχεια, και έπρεπε να υποδύομαι ότι όλα ήταν καλά, ενώ ένιωθα ότι είχα χάσει εντελώς τον εαυτό μου».

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