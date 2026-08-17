Έφυγε από τη ζωή στα 36 η διάσημη ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ - Ήταν μόλις 36 ετών

Βαρύ πένθος απλώθηκε στον κόσμο της σόουμπιζ, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η σταρ, που αγαπήθηκε πολύ μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις επιτυχημένες σειρές «Heroes» και «Nashville», αφήνει πίσω της μια αξιοσημείωτη διαδρομή στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Την θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε επίσημα ο εκπρόσωπός της με δήλωσή του στο ABC News, αποχαιρετώντας την ως ένα πλάσμα γεμάτο φως και δύναμη που μοίραζε απλόχερα αγάπη και χαμόγελα τόσο στο περιβάλλον της όσο και στο κοινό που τη λάτρεψε. Τα αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η διαδρομή της στους προβολείς ξεκίνησε σχεδόν από την κούνια, αφού σε ηλικία μόλις 11 μηνών πρωταγωνίστησε στην πρώτη της διαφήμιση στη Νέα Υόρκη όπου γεννήθηκε. Το ταλέντο της ξεδίπλωσε από παιδί στις σαπουνόπερες «One Life to Live» και «Guiding Light», ενώ στα 10 της χρόνια συμμετείχε στην ταινία της Disney «Σύγκρουση Τιτάνων».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η καριέρα της απογειώθηκε με μια ποικιλία από απαιτητικούς ρόλους. Ξεχώρισε στην τηλεταινία «Amanda Knox: Murder on Trial in Italy», χάρισε τη φωνή της στο δημοφιλές παιχνίδι «Kingdom Hearts» και εντυπωσίασε στο «Scream 4».

Η καθηλωτική της ερμηνεία στο «Nashville» της απέφερε δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου το 2012 και το 2013, ενώ πρόσφατα επέστρεψε δυναμικά στο σινεμά υποδυόμενη ξανά την Κίρμπι Ριντ στο blockbuster «Scream VI» το 2023.

Ο προσωπικός «γολγοθάς» και ο θάνατος που τη συγκλόνισε

Πίσω όμως από τη λαμπερή της καριέρα, η ζωή της είχε πολλές σκοτεινές και επίπονες σελίδες. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά και με μεγάλη γενναιότητα για τις δύσκολες στιγμές της, από την επιλόχεια κατάθλιψη και τον εθισμό μέχρι τα βαριά τραύματα που αντιμετώπισε. Σε συνέντευξή της το 2022 είχε περιγράψει τη σκληρή μάχη της με τον αλκοολισμό, αλλά και τις αντίξοες συνθήκες που βίωνε την εποχή που μεσουρανούσε στο «Nashville».

Το 2014 είχε αποκτήσει μια κόρη με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Βλαντίμιρ Κλιτσκό, ενώ τον Μάιο κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», καταγράφοντας τις πιο προσωπικές της εμπειρίες.

Η πιο βαριά τραγωδία της ζωής της σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν έχασε ξαφνικά τον 28χρονο αδελφό της, Τζάνσεν. Έναν αβάσταχτο πόνο για τον οποίο η Χέιντεν είχε εξομολογηθεί πως θα τη συνόδευε για πάντα.