Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου.

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, που έζησαν τον 3ο αιώνα. Η μνήμη τους τιμάται στις 2 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κυπριανός και Ιουστίνα (Ιουστίνη).

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Οκτωβρίου

Ο Κυπριανός καταγόταν από πλούσια ειδωλολατρική οικογένεια της Καρχηδόνας (σημερινό Καρτάζ Τυνησίας). Σε νεαρή ηλικία ερωτεύτηκε μία χριστιανή παρθένο, ονόματι Ιούστα. Η νεαρή κοπέλα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, που ο Θάσκιος, όπως ήταν το ειδωλολατρικό του όνομα, έγινε χριστιανός.

Ο ιερομάρτυς Κυπριανός και η παρθενομάρτυς Ιουστίνα μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό κατά τη διάρκεια των διωγμών του ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου (249-251). Ο Κυπριανός υπήρξε ο πρώτος Αφρικανός επίσκοπος που μαρτύρησε για την πίστη του.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Κυπριανός
  • Κυπριανή
  • Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:21 και θα δύσει στις 19:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 45 λεπτά.

Σελήνη 9.6 ημερών

