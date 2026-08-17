Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 70% των κρουσμάτων- Το 1% νόσησε βαριά

Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα και πώς να προστατευτούμε

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Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Μητρούσιας Νίκος
Ιός Δυτικού Νείλου: Όσα είπε η Ματίνα Παγώνη στην ΕΡΤ για τα κρούσματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 70% των κρουσμάτων του ιού Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα εντοπίζεται στην Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα και η Παλλήνη να πλήττονται περισσότερο.
  • Έχουν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα μέχρι τις 12 Αυγούστου, με 9 θανάτους, όλοι άνω των 65 ετών.
  • Το 1% των κρουσμάτων νοσεί βαριά, κυρίως άτομα με υποκείμενα νοσήματα.
  • Η εξάπλωση του ιού επηρεάζει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με 429 κρούσματα σε 9 χώρες.
  • Ο ΕΟΔΥ προτείνει μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, όπως χρήση εντομοαπωθητικών και απομάκρυνση στάσιμου νερού.

Αυξημένη πίεση καταγράφεται στην Ελλάδα από τον ιό Δυτικού Νείλου, με την Αττική να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βάρος των κρουσμάτων. 

Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Στα 110 τα κρούσματα της λοίμωξης

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά κρούσματα και έχουμε αρκετούς διασωληνωμένους και είχαμε και θανάτους. Πρώτη είναι η Ιταλία, που είχε τα περισσότερα κρούσματα και μετά είναι η Ελλάδα», είπε στην ΕΡΤ η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν καταγραφεί τόσα κρούσματα στην Αττική, εκτιμώντας πως οι κλιματικές αλλαγές και η πολλή υγρασία που είχε φέτος η Αττική, ίσως είναι στις βασικές αιτίες για τα κρούσματα αυτά.

«Στην αρχή ξεκίνησε προς τα νότια, μετά προς τα βόρεια, και τώρα πάλι έχουμε και αρκετά περιστατικά και νότια», συμπλήρωσε. 

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως το 70% των κρουσμάτων εντοπίζεται στην Αττική. Η εικόνα αφορά περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, την Παλλήνη, την Αγία Παρασκευή, αλλά και τις περιοχές Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη.

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Η ίδια επισήμανε ότι η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση πληθυσμού κουνουπιών, στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα σοβαρά περιστατικά. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί εννέα θάνατοι, αριθμός ίσος με το σύνολο των θυμάτων ολόκληρης της περσινής χρονιάς.

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«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το 80% είναι ασυμπτωματικοί. Τους τσιμπάει ένα κουνούπι, δεν έχουν κανένα σύμπτωμα και δε συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει ένα 18% που έχουν απλώς μια κεφαλαλγία, μια αδυναμία, μια καταβολή, άντε να κάνουν και μια δεκατική πυρετική κίνηση. Το 1% είναι αυτοί που νοσηλεύονται και κάνουν εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα, οι οποίοι μπαίνουν στη μονάδα και είχαμε και τους θανάτους. Πρόκειται για άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, πάνω από 60 ετών, και όλοι με υποκείμενα νοσήματα», επισήμανε στην ΕΡΤ η Ματίνα Παγώνη. 

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα σοβαρά περιστατικά

Σε εθνικό επίπεδο, μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα, από τα οποία τα 81 με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ και τα 29 χωρίς. Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά.

Την ίδια ημερομηνία, 35 ασθενείς εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Οι εννέα θάνατοι αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.

ECDC: 429 κρούσματα σε 9 ευρωπαϊκές χώρες

Η εξάπλωση του ιού δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) καταγράφει ταχεία διασπορά στην Ευρώπη, με την Ιταλία και την Ελλάδα να εμφανίζουν σημαντική αύξηση κρουσμάτων.

Στην πρόσφατη επιδημιολογική του έκθεση, το ECDC αναφέρει ότι έως τις 13 Αυγούστου είχαν καταγραφεί κρούσματα σε 77 περιοχές εννέα ευρωπαϊκών χωρών:

  • Ιταλία (40 περιοχές)
  • Ελλάδα (13)
  • Ρουμανία (12)
  • Γαλλία (4)
  • Βόρεια Μακεδονία (3)
  • Ισπανία (2)
  • Γερμανία (1)
  • Κόσοβο (1)
  • και Σερβία (1)

Σε 19 από αυτές τις περιοχές, ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά φέτος την προηγούμενη εβδομάδα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τέσσερις ελληνικές περιοχές: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Λακωνία και Πειραιάς.

Οι περισσότεροι ασθενείς στην Ευρώπη ήταν άνδρες άνω των 65 ετών, με το 72% των κρουσμάτων να χρειάζεται νοσηλεία. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει το 95%, ενώ το 58% των κρουσμάτων στην Ευρώπη εμφάνισε νευρολογικά συμπτώματα.

Πώς μεταδίδεται ο Ιός Δυτικού Νείλου και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ο Ιός Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από συγκεκριμένα είδη πτηνών, κυρίως άγρια, και όχι από μολυσμένους ανθρώπους.

Ο ιός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Γι’ αυτό οι υγειονομικές αρχές ζητούν αυξημένη προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, όσο η περίοδος μετάδοσης παραμένει ενεργή.

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για προστασία από τα κουνούπια

Ο ΕΟΔΥ δίνει έμφαση στην ατομική προστασία από τα τσιμπήματα κουνουπιών και συστήνει συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου.

Οι γιατροί προτείνουν χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα, με τήρηση των οδηγιών χρήσης. Συστήνουν επίσης ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ειδικά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χρήση κουνουπιέρας, κυρίως για βρέφη και άτομα υψηλού κινδύνου, καθώς και στην τοποθέτηση και συντήρηση αντικουνουπικών πλεγμάτων, δηλαδή σιτών, σε πόρτες και παράθυρα.

Στα μέτρα προστασίας περιλαμβάνονται ακόμη η χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών όπου είναι δυνατόν, η απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, πιατάκια, κουβάδες, δοχεία, υδρορροές και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι, καθώς και η τακτική ανανέωση του νερού σε ποτίστρες ζώων και άλλα δοχεία.

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ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
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ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
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ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
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