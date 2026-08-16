Η Ελλάδα διανύει μια περίοδο έντονης έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, με την Αττική να καταγράφει σημαντικό αριθμό περιστατικών και τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς εκτιμάται ότι τα κρούσματα ενδέχεται να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Προληπτικοί ψεκασμοί στη Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου - Intime News / Μητρούσιας Νίκος

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΥ έως τις 12 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό. Από αυτά, τα 81 εμφάνισαν συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 29 είχαν ηπιότερη συμπτωματολογία.

Τα περιστατικά έχουν εντοπιστεί σε 39 δήμους και 14 Περιφερειακές Ενότητες, σε Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Μάλιστα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα κρούσματα, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά.

Όπως επισημαίνει η Δανάη Περβανίδου, MD, MPH, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές του ΕΟΔΥ, εφόσον συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός καταγραφής, η φετινή περίοδος ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών.

Αττική: Στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου – Τι ανησυχεί τους ειδικούς

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής έντονης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΥ να προειδοποιεί ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Ο ιός δεν είναι καινούργιος για τη χώρα μας. Όπως εξηγεί η Δανάη Περβανίδου, MD, MPH, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές του ΕΟΔΥ, περιστατικά καταγράφονται στην Ελλάδα σχεδόν κάθε χρόνο από το 2010 και μετά, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΔΥ θεωρεί ότι ο ιός έχει πλέον εγκατασταθεί στη χώρα και η επανεμφάνισή του κάθε καλοκαίρι είναι αναμενόμενη.

Αυτό που διαφοροποιεί, ωστόσο, τη φετινή εικόνα είναι η ένταση και ο γρήγορος ρυθμός καταγραφής των περιστατικών. Σύμφωνα με την κ. Περβανίδου, η κυκλοφορία του ιού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως σε περιοχές της Αττικής, ενώ τα κρούσματα έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα προηγούμενων ετών για την ίδια χρονική περίοδο.

Η αυξημένη δραστηριότητα τόσο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι δημιουργεί την πιθανότητα να συνεχιστεί η καταγραφή μεγάλου αριθμού περιστατικών και τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αττική, λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της πυκνής κατοίκησης.

Δεν έχει αλλάξει ο ιός

Παρά την αύξηση των κρουσμάτων, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι ο ιός έχει μεταλλαχθεί ή έχει γίνει περισσότερο μεταδοτικός.

Όπως εξηγεί η ειδικός του ΕΟΔΥ, η αυξημένη κυκλοφορία του ιού δεν συνδέεται με την εμφάνιση ενός «νέου» στελέχους, αλλά με έναν συνδυασμό παραγόντων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι μεταναστευτικές διαδρομές των πτηνών, που αποτελούν τη βασική φυσική δεξαμενή του ιού, η ανοσία των άγριων πτηνών, οι πληθυσμοί των κουνουπιών, αλλά και οι περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια ούτε η ένταση της κυκλοφορίας του ιού ούτε οι περιοχές στις οποίες θα εμφανιστούν νέα περιστατικά.

Ο θερμός χειμώνας και τα κουνούπια

Καθοριστικό ρόλο στην εποχική δραστηριότητα του ιού παίζουν οι καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθυσμό των κουνουπιών, αλλά και την ικανότητά τους να μεταδίδουν τον ιό.

Ενδεικτικό είναι ότι ο χειμώνας 2025-2026 στην Αττική ήταν ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών. Σύμφωνα με την κ. Περβανίδου, οι συγκεκριμένες συνθήκες ενδέχεται να έχουν συμβάλει στη φετινή επιδημιολογική εικόνα.

Ο ΕΟΔΥ, πάντως, δεν αποδίδει την έξαρση σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε ένα σύνολο περιβαλλοντικών και επιδημιολογικών παραμέτρων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η κορύφωση της δραστηριότητας του ιού παρατηρείται συνήθως από τα μέσα ή τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Με δεδομένο ότι μέχρι τις 12 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 110 κρούσματα και μόνο μέσα σε μία εβδομάδα προστέθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, η επόμενη περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η κ. Περβανίδου εκτιμά ότι, εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, η φετινή περίοδος μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανό να εμφανιστούν νέα περιστατικά τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σε αυξημένη επιτήρηση ο ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης. Τα διαγνωσμένα περιστατικά δηλώνονται άμεσα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια, ενώ ο Οργανισμός διερευνά τα κρούσματα μέσα σε 24 έως 48 ώρες από τη διάγνωσή τους.

Παράλληλα, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ώστε να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες δράσεις ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου κάθε περιοχής.

Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει επίσης τις τοπικές μονάδες υγείας για την κυκλοφορία του ιού, ενώ εκδίδει εβδομαδιαίες επιδημιολογικές εκθέσεις και, όταν απαιτείται, ενημερωτικά δελτία.

Τι πρέπει να κάνουν Δήμοι και Περιφέρειες

Σημαντικό μέρος της αντιμετώπισης αφορά την καταπολέμηση των κουνουπιών σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την κ. Περβανίδου, το εθνικό σχέδιο δράσης προβλέπει συστηματικές αλλά και έκτακτες παρεμβάσεις από Δήμους και Περιφέρειες, με εντατικοποίηση των δράσεων διαχείρισης των κουνουπιών και παράλληλη ενημέρωση των πολιτών.

Η ανάγκη είναι ακόμη μεγαλύτερη στην Αττική, όπου η υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα μπορεί να ευνοήσει τη διατήρηση της κυκλοφορίας του ιού.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Στις περισσότερες περιπτώσεις η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν προκαλεί συμπτώματα ή εκδηλώνεται με ήπια συμπτωματολογία. Σε ορισμένους όμως ασθενείς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Από τα 110 κρούσματα που είχαν καταγραφεί έως τις 12 Αυγούστου, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν κυρίως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και άτομα με ανοσοκαταστολή ή άλλα χρόνια προβλήματα υγείας. Η ηλικία αποτελεί, σύμφωνα με την κ. Περβανίδου, τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για σοβαρές και ακόμη και θανατηφόρες επιπλοκές.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Ο ΕΟΔΥ συνιστά στους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών, σητών, κουνουπιέρων, κλιματιστικών και ανεμιστήρων. Από το σούρουπο και μετά, όπου είναι εφικτό, καλό είναι να προτιμώνται μακριά ρούχα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απομάκρυνση των σημείων με στάσιμο νερό σε αυλές, μπαλκόνια, ταράτσες, κήπους και άλλους ιδιωτικούς χώρους, καθώς ακόμη και μικρές ποσότητες νερού μπορούν να αποτελέσουν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Οι πολίτες καλούνται να αναποδογυρίζουν ή να καλύπτουν δοχεία που συγκρατούν νερό, να καθαρίζουν υδρορροές και φρεάτια και να ανανεώνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα το νερό σε σημεία όπου αυτό δεν μπορεί να απομακρυνθεί.

Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία αλλά και εγρήγορση

Η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα καθώς η χώρα εισέρχεται στην περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά καταγράφεται η μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιού.

Ο ΕΟΔΥ δεν έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά ή στη μεταδοτικότητα του ιού. Η αυξημένη κυκλοφορία φαίνεται να σχετίζεται με την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, από τις καιρικές συνθήκες και τους πληθυσμούς των κουνουπιών έως την κυκλοφορία του ιού στα άγρια πτηνά.

Το μήνυμα των ειδικών είναι όχι πανικός, αλλά ενημέρωση, πρόληψη και συνέπεια στα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα μέσα στις επόμενες κρίσιμες εβδομάδες.