Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος.

Ο Άγιος Στρατόνικος είναι ένας από τους Αγίους που η μνήμη του αναφέρεται ως η «μνήμη του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος», ο οποίος μαρτύρησε διά ξίφους.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:20 και θα δύσει στις 19:10. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 50 λεπτά.

Σελήνη 7.7 ημερών

Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών

Η Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών καθιερώθηκε το 2007, με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή (Π.Δ 1/07) και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.