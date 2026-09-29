Η Chery στην AUTO ATHINA 2026

Με πλήρη γκάμα μοντέλων και μοναδικά προνόμια

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Η Chery στην AUTO ATHINA 2026
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Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Chery, της κορυφαίας κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε εξαγωγές για 23 συνεχόμενα έτη, θα χτυπάει στην έκθεση AUTO ATHINA 2026, στο Metropolitan Expo, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την πλήρη γκάμα μοντέλων της, αλλά και να επωφεληθεί από μοναδικά προνόμια.

Η Chery στην AUTO ATHINA 2026
Από το ευέλικτο Tiggo 4 και το οικογενειακό Tiggo 7 έως τα 7θέσια Tiggo 8 και Tiggo 9, η κορυφαία σε αξιοπιστία κινεζική μάρκα αυτοκινήτων για τα έτη 2025 και 2026 στις μελέτες του οργανισμού J.D. Power , συμμετέχει στο μεγάλο ραντεβού της αυτοκίνησης με μοντέλα που συνδυάζουν ασφάλεια, προηγμένη υβριδική τεχνολογία και ασυναγώνιστο value-for-money χαρακτήρα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συστηθούν με την οικογένεια SUV “Tiggo” στο Hall 4, περίπτερο C1, αλλά και να ανακαλύψουν περαιτέρω τα μοντέλα, οδηγώντας τις πλήρως υβριδικές εκδόσεις των Tiggo 4 και Tiggo 7 στον χώρο των test drives. 

Στο περίπτερο της Chery, το ανθρωποειδές ρομπότ “Mornine” της AiMOGA θα υποδέχεται τους επισκέπτες και θα τους παρέχει πληροφορίες για την ίδια τη μάρκα καθώς και τη γκάμα της, δημιουργώντας μια εμπειρία που φέρνει το μέλλον ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Δίπλα στο ανθρωποειδές ρομπότ θα βρίσκεται και το τετράποδο ρομπότ “Argos”, ένας ρομποτικός σκύλος σχεδιασμένος, μεταξύ άλλων, για περιπολίες ασφαλείας, επιτήρηση χώρων και μεταφορά μικρού φορτίου.

Η Chery στην AUTO ATHINA 2026

Η εμπειρία Chery στην AUTO ATHINA 2026 θα συνοδεύεται και από μια σειρά προνομίων για όσους επιλέξουν το αυτοκίνητό τους στο περίπτερο της εταιρείας. Ειδικότερα, οι πελάτες θα επωφεληθούν από:
•    δωρεάν επέκταση εγγύησης στα 12 χρόνια για όλα τα μοντέλα Chery, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης,
•    επιπλέον, για τα plug-in υβριδικά μοντέλα της μάρκας – Tiggo 7 PHEV, Tiggo 8 PHEV και Tiggo 9 PHEV – δώρο το πρώτο service.
Tiggo 7 PHEV από 32.990 ευρώ και Tiggo 9 PHEV από 399 ευρώ/μήνα μέσω Leasing.

Η Chery στην AUTO ATHINA 2026

Με την υπογραφή του Spanos Group και 12ετή εγγύηση

H Chery διαθέτει 20 σημεία εξυπηρέτησης, άνω του 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα και κάθε νέο μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο). Για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (επίσης όποιο επέλθει πρώτο). Παράλληλα, το Spanos Group παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.


 

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