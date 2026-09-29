Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Αισθητή είναι η αλλαγή του καιρού, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και τις βροχές και τις καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι επόμενες ημέρες θα έχουν έντονα φθινοπωρινά, αλλά σε ορισμένες περιοχές και σχεδόν χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, όπως τους ισχυρούς βοριάδες, την ψύχρα και τις βροχοπτώσεις.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός - Ματίνα Μπέρου: Έρχονται ισχυροί βοριάδες και βροχές

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου, ο καιρός θα παρουσιάσει διαφορετική εικόνα ανάλογα με την περιοχή. Στα ανατολικά και τα νότια αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα, με βοριάδες, βροχές και καταιγίδες, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες.

Βροχοπτώσεις αναμένονται από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στο Αιγαίο, όπου οι άνεμοι έχουν ήδη φτάσει τα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 24-26 βαθμούς.

Από την Τετάρτη, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, με τους βοριάδες να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τις ανατολικές περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.

Περισσότερο θα επηρεαστούν οι περιοχές που «βλέπουν» στο Αιγαίο, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων, ενώ προς το βράδυ έντονα φαινόμενα αναμένονται και στην Κρήτη.

Στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες, ενώ την Τετάρτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να περιορίζεται στους 22 βαθμούς.

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, θα επιμείνουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή, κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Καιρός - Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Φθινόπωρο από τα παλιά»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας περιέγραψε την αλλαγή του σκηνικού ως ένα «φθινόπωρο από τα παλιά», με τη θερμοκρασία να υποχωρεί περαιτέρω από την Τετάρτη και τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά.

Όπως είπε, βροχές αναμένονται σε Αθήνα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Πελοπόννησο, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας το σκηνικό θα είναι περισσότερο χειμωνιάτικο, με αισθητή ψύχρα και ισχυρούς βοριάδες.

Αντίθετα, στα δυτικά ο καιρός θα παραμείνει πιο ήπιος, με περισσότερη ηλιοφάνεια, ασθενέστερους ανέμους και υψηλότερες θερμοκρασίες. Στη βόρεια Ελλάδα, μάλιστα, ο υδράργυρος θα πέσει σε μονοψήφιες τιμές.

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Η χώρα χωρίζεται στα δύο»

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξήγησε ότι η ψυχρή αέρια μάζα που κινείται προς την Ελλάδα διαμορφώνει ένα διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με αυτό που συνηθίζεται στις αρχές του φθινοπώρου.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά ψυχρών και ξηρών αερίων μαζών προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Έτσι, τις επόμενες ημέρες η χώρα αναμένεται να παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Από την Πίνδο και ανατολικότερα, αλλά και από τη Χαλκιδική προς τα νότια, οι ψυχρές αέριες μάζες θα περνούν πάνω από το Αιγαίο, αποκτώντας υγρασία και προκαλώντας βροχές και καταιγίδες.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα σκηνικό που θα παραπέμπει περισσότερο σε προχωρημένο φθινόπωρο, ακόμη και σε χειμώνα.

Αντίθετα, στα δυτικά τμήματα της χώρας οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες και τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι ή τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου.

Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, ενώ λιγότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Αττική, Βοιωτία και βορειοανατολική Πελοπόννησο. Περισσότερες βροχές αναμένονται και στη βόρεια Κρήτη.