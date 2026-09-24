Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

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STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Παρά τη μικρή βελτίωση που θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Πέμπτη, από την Παρασκευή αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.  

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου, και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες.  

Καιρός: Έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο παρά την πρόσκαιρη βελτίωση

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Kαιρός: Πώς θα κινηθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας 

Οι βροχές θα αρχίσουν από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, με τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και νότια. 

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα στα Επτάνησα, τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα του Σαββάτου, με μεγαλύτερη έμφαση στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. 

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς το Αιγαίο, ενώ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 20-23 βαθμούς. 

Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο η τάση δείχνει ότι το φθινοπωρινό σκηνικό θα συνεχιστεί, με νέα συστήματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 24/9 

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo, θα κυμανθεί:

  • στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20-21 βαθμούς
  • στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 25
  • στην Ήπειρο από 4 έως 25-26 βαθμούς
  • στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς
  • στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25
  • στην Κρήτη από 10 έως 23-24
  • στα Επτάνησα από 13 έως 24
  • στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 23 βαθμούς
  • στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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