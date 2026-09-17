Σε τροχιά προσωρινής βελτίωσης ο καιρός, αφού έρχεται ένα καλοκαιρινό διήμερο με θερμοκρασίες έως και 33 βαθμούς. Αυτό, όμως, δε θα κρατήσει πολύ καθώς από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε νέα αισθητή πτώση του υδραργύρου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Πότε γίνεται φθινοπωρινός ο καιρός

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει έντονα από την επόμενη Τετάρτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα πέσει σε επίπεδα κάτω από τα αναμενόμενα για την εποχή.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η αλλαγή του καιρού θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας με βροχές και καταιγίδες που θα σηματοδοτήσουν για τα καλά την είσοδό μας στο φθινόπωρο.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα 17/9

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 29 βαθμούς, στα δυτικά και στα κεντρικά από 11 έως 30 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολική, 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.